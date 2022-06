[RETRO] Test de la GIGABYTE HD7970 SOC.



Elles existent encore, les cartes graphiques qui se distinguent optiquement et techniquement à parts égales. On ne peut pas réinventer la roue, mais on peut obtenir une ou deux améliorations des performances grâce aux pneus. Cette prise de conscience a probablement aussi incité Gigabyte à bouleverser le principe de refroidissement au sens propre du terme. Avec le nouveau système de refroidissement Windforce 5X, la chaleur perdue est systématiquement éloignée de la carte mère vers le bord supérieur de la carte, où elle est ensuite rejetée dans l'environnement via des ouvertures (si possible existantes, car absolument nécessaires) dans le panneau latéral du boîtier. Cette solution est intéressante non seulement en raison de l'allégement thermique promis pour l'intérieur du boîtier, mais aussi en raison de la manière dont elle est techniquement mise en œuvre. En effet, il n'est pas possible d'utiliser des ventilateurs de grand diamètre et la pression d'aspiration requise doit être générée à la manière d'une ceinture sur toute la longueur du refroidisseur à cheminée au-dessus de la carte.







Nous nous intéressons maintenant à 3 choses en détail en même temps : à quel point cette carte est bruyante, fraîche et rapide. La crainte que les 5 petits ventilateurs puissent surpasser le brasier d'un ouragan ne s'est pas réalisée dans sa totalité. Néanmoins, nous avons dû donner un coup de main cette fois aussi pour obtenir un résultat optimal. Le test des pages suivantes montrera si cela en valait la peine. La vue de face semble déjà assez martiale. Le couvercle métallique anodisé est purement optique, le bloc de refroidissement derrière est fermé et fixé au PCB par 6 vis.







Données techniques et remarque préliminaire







Gigabyte ne s'appuie pas sur le firmware et les puces de la Radeon 7970 GHz edition d'AMD, et c'est une bonne chose. Au vu du refroidissement assez volumineux, on se chatouille vraiment les doigts pour explorer les limites d'horloge de cette carte, qui serait extrêmement gênée par les restrictions de la réglementation mise en place de manière assez peu aimable dans l'édition GHz, y compris le " mode Turbo ". La carte est livrée avec une horloge d'usine de "seulement" 1080 MHz, ce qui est également atteint avec chaque carte dans le système de référence en tant qu'utilisateur.



Il nous incombera donc plus tard de déterminer dans quelle mesure il est possible d'overclocker cette carte avec des moyens normaux. La mémoire est assez faible et l'horloge est laissée au 1375 MHz du système de référence, bien qu'au moins les diapositives de marketing montrent 1550 MHz. La RAM est de Hynix et a facilement dépassé la barre des 1,5 GHz lors de tests ultérieurs, mais nous y reviendrons plus tard.



La carte dispose d'un connecteur DVI dual-link, d'un connecteur HDMI et de deux connecteurs mini display port. Les paramètres techniques sont maintenant révélés dans l'aperçu tabulaire :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



IGOR'S LAB