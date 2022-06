Un architecte d'AMD laisse entendre que les GPU Radeon RDNA 3 utiliseront un design en forme de chiplet semblable à celui de Ryzen.







La rumeur court depuis longtemps que les Radeon de nouvelle génération d'AMD utiliseront une conception en chiplets plutôt qu'un seul processeur monolithique. AMD l'a confirmé au monde entier lors de sa journée des analystes financiers au début du mois, mais nous ne savions toujours pas exactement ce que cela signifiait pour les puces.







Après tout, lorsque nous disons "chiplet", nous pensons généralement aux processeurs Ryzen d'AMD et à la façon dont ils séparent les calculs et les E/S dans des dés de silicium distincts. Cependant, on pourrait aussi décrire des processeurs comme l'ancien AMD R9 Fury, qui utilisait un grand GPU et plusieurs petits "chiplets" de HBM, comme une conception "basée sur les chiplets".



Personne ne fait vraiment cela, cependant, et bien sûr, ce n'est pas ce qu'AMD voulait dire quand il a dit que le RDNA 3 utiliserait des chiplets. Nous le savons parce que Sam Naffziger, architecte de la technologie des produits AMD, l'a dit. S'adressant à Tom's Hardware, Naffziger a déclaré qu'il y aura des chiplets distincts, et a d'abord été timide sur ce que cela impliquait exactement. Pressé par Tom's, il a admis que ce serait plus similaire à Ryzen que les parties AMD Instinct existantes.







Pour ceux qui ne le savent pas, AMD commercialise déjà des "chiplets GPU" dans sa gamme d'accélérateurs de calcul Instinct. Plus précisément, l'Instinct MI250X possède une paire de dés de calcul entourés de mémoire HBM2e dans un seul boîtier. Au cas où vous ricaneriez des offres de calcul d'AMD, permettez-nous de vous rappeler qu'elles constituent la pièce maîtresse du superordinateur le plus rapide du monde, le Frontier de l'ORNL.



La forme de Ryzen est très différente de celle d'Instinct. Comme les passionnés le savent probablement, les processeurs Ryzen séparent leurs fonctions de calcul et de cache de ce qu'Intel appellerait le "uncore". Cela inclut le contrôleur de mémoire, les E/S à haut débit comme PCIe et USB, ainsi que d'autres fonctions. La partie "processeur" réelle d'un processeur Ryzen ou EPYC est contenue dans un ou plusieurs "CCD", ou "Core Complex Dice".







En d'autres termes, si nous considérons un GPU construit plus comme Ryzen, nous pouvons imaginer un produit avec un ou plusieurs dés d'E/S pour les contrôleurs de mémoire et l'interface du bus système, puis plusieurs dés de calcul pour le traitement des chiffres de la charge de travail graphique. En fait, des rumeurs ont suggéré que le prochain RDNA 3 d'AMD aura trois types de puces ; en plus des deux ci-dessus, il y aura également des "MCD" ou "Multi-Cache Dice".



Cela pose un problème dans la mesure où la répartition des charges de travail des GPU sur plusieurs GPU est notoirement difficile. À l'époque, 3dfx l'a fait en utilisant l'électronique analogique, en répartissant la charge de travail de la trame entre les lignes de balayage. Malheureusement, les applications graphiques modernes ne sont plus seulement matricielles. Il y a toutes sortes de morphing de vertex, de shading différé et de charges de travail de calcul asynchrone.







La difficulté de répartir les charges de travail graphiques modernes sur plusieurs GPU explique explicitement et spécifiquement pourquoi NVIDIA SLI et AMD Crossfire sont pratiquement morts aujourd'hui. Ces solutions n'ont jamais été parfaitement adaptées aux jeux, et leurs performances n'étaient souvent pas meilleures (voire pires) que celles d'un seul GPU. Ce que fait AMD n'est pas exactement la même chose que Crossfire, car nous parlons toujours d'un seul bus mémoire et d'un seul contrôleur graphique, mais on ne peut nier que ce qu'AMD fait ici est pour le moins révolutionnaire.



Beaucoup de gens, y compris cet auteur, ont douté d'AMD lorsque la société a dévoilé pour la première fois au public la conception à base de chiplets de la série Zen 2 Ryzen 3000 au CES 2019. Cela ressemblait à un retour aux temps anciens ; nous avons arrêté d'utiliser des bus frontaux pour une raison, après tout. Zen 2 a rapidement fait taire les sceptiques et il ne fait aucun doute que Zen 3 est compétitif sur le bureau, notamment avec le V-cache 3D. Il reste à voir si AMD peut se montrer à la hauteur de l'engouement, une fois de plus.



HOTHARDWARE