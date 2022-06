AMD Radeon HD 7970, le premier GPU DX12 au monde, reçoit le pilote Adrenalin 22.6.1 WHQL.



Le Radeon HD 7970, le GPU d'AMD vieux de dix ans et également le premier GPU DX12 au monde, a reçu un pilote Adrenalin 22.6.1 de marque.







La AMD Radeon HD 7970 a été lancée en décembre 2011. Elle était basée sur la toute nouvelle architecture GCN qui a continué à être utilisée dans divers produits de l'équipe rouge jusqu'à ce qu'elle soit finalement remplacée par les nouveaux cœurs Polaris et Vega.







Bien qu'AMD ait interrompu la prise en charge des pilotes pour toute la famille GCN à partir de la série Radeon HD 7000 l'année dernière, la société a silencieusement publié un nouveau pilote pour ses cartes HD 7000 phares, la Radeon HD 7970.



Windows Legacy Drivers



Les derniers pilotes disponibles apparaissent ci-dessous. Ce produit a été déplacé vers un modèle de support hérité et aucune publication de pilote supplémentaire n'est prévue. Les problèmes connus des pilotes sont les suivants :



- Enhanced Sync peut provoquer un écran noir lorsqu'il est activé sur certains jeux et configurations système. Les utilisateurs qui rencontrent des problèmes lorsque la synchronisation améliorée est activée doivent la désactiver comme solution de contournement temporaire.

- Les fonctions de mesure des performances et de journalisation de Radeon peuvent, par intermittence, signaler des valeurs d'horloge mémoire extrêmement élevées et incorrectes.



Le nouveau pilote, Adrenalin 22.6.1, est une version WHQL et l'AMD Radeon HD 7970 ne reçoit que la version 64 bits de Windows 10. Il n'y a pas de notes de publication mais le pilote lui-même a été publié il y a quelques jours pour les produits graphiques Radeon actuels et vise à corriger les problèmes d'installation liés à Windows 7. Cependant, il n'y a pas de nouveau pilote Windows 7 pour la Radeon HD 7970. Il semble donc qu'il pourrait y avoir des améliorations ou des corrections cachées du GPU dans le nouveau logiciel Adrenalin.







Si vous utilisez toujours la carte graphique AMD Radeon HD 7970, vous pouvez trouver le dernier pilote graphique dans le lien ci-dessous :



- AMD Software: Adrenalin Edition 2.6.1 (WHQL) - Windows 10 - 64-Bit Édition : Cliquez ICI.



L'AMD HD 7970 était la première carte graphique officielle à être compatible avec DirectX 12 et a fini par obtenir des améliorations de performances bien après son lancement, ce qui a depuis été présenté comme le "bon vin" d'AMD. Aujourd'hui, plus d'une décennie plus tard, AMD dispose de son produit phare, la Radeon RX 6950 XT, qui est presque 7 fois plus rapide et nous allons bientôt avoir une nouvelle génération sous la forme de la série "Radeon RX 7000" alimentée par RDNA 3.



