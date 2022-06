Thermaltake annonce les boîtiers Divider 370 ATX et Divider 170 mATX.



Thermaltake annonce la sortie du châssis Divider 370 ATX et du châssis Divider 170 micro-ATX, ajoutant ainsi de nouveaux membres à la série Thermaltake Divider. Ces nouveaux modèles mettent l'accent sur les performances de circulation de l'air avec un grand panneau frontal en maille optimisé pour la circulation de l'air, des évents supérieurs en maille, des évents arrière en maille et même des panneaux latéraux en maille. Les Divider 370 et Divider 170 sont équipés de ventilateurs ARGB 120 mm préinstallés à l'avant. Les deux modèles sont disponibles en noir et en blanc.











Le Thermaltake Divider 370 et Divider 170 sont les boîtiers de PC de jeu de la prochaine génération, l'espace intérieur ample pour soutenir le matériel et la solution de refroidissement peut satisfaire les demandes des amateurs de jeu. Le Divider 370 peut accueillir une carte mère E-ATX (12 "x13") et un radiateur de 360 mm à l'avant et au sommet. Il est également équipé de trois ventilateurs ARGB PWM de 120 mm préinstallés. Le Divider 370 est livré avec un support de GPU préinstallé pour une installation verticale de la carte graphique. Cependant, le câble riser doit être acheté séparément.







Pour le Thermaltake Divider 170, il supporte jusqu'à une carte mère Micro ATX et un radiateur de 280 mm à l'avant. Le boîtier micro-ATX est livré avec deux ventilateurs PWM ARGB de 120 mm préinstallés.







Les ventilateurs PWM ARGB distingués du Divider 370 et du Divider 170 sont conçus pour se synchroniser avec les technologies de synchronisation RVB des cartes mères populaires, notamment ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome SYNC.



Disponibilité et Prix



Les boîtiers Thermaltake Divider 170 TG ARGB et Divider 370 TG ARGB sont disponibles à la vente via le réseau mondial de détaillants et de distributeurs agréés Thermaltake. Les deux boîtiers sont couverts par une garantie de trois ans.



Maintenant disponible sur la boutique TT Premium EU, veuillez consulter les liens ci-dessous.



- Thermaltake Divider 370 TG ARGB (Black/Snow White) : 159 euros - Cliquez ICI,

- Thermaltake Divider 170 TG ARGB (Black/Snow White) : 112.90 euros - Cliquez ICI.



VORTEZ