Alphacool dévoile la solution d'entreprise C5 Parallel Distro Plate.



La nouvelle plaque Distro parallèle Enterprise Solution C5 d'Alphacool simplifie grandement la conception et la construction de systèmes complexes de refroidissement par eau dans des armoires de serveurs étanches, ce qui en fait la solution idéale pour une gestion efficace des tubes.















La plaque de distribution ES C5 comporte 22 ports au format G1/4". En raison du nombre élevé de connexions, il en résulte un large éventail d'options de configuration. Alphacool recommande ici l'utilisation des jeux de raccords rapides ES fabriqués en nylon. Grâce à ces raccords rapides, les refroidisseurs de CPU et de GPU ainsi que les radiateurs peuvent être intégrés dans le circuit d'eau ou retirés en un rien de temps.











Les pieds et les cadres de montage inclus permettent une installation flexible dans le boîtier du serveur. En fonction de l'espace disponible, le Distro Plate peut être monté sur n'importe quel emplacement de ventilateur de 120 ou 140 mm ou placé de manière flexible dans le boîtier du serveur à l'aide des pieds. La variante la plus simple et la plus rapide est le montage à l'aide du Velcro auto-adhésif inclus. Plusieurs trous filetés sur les côtés et à l'arrière de la plaque de distribution parallèle ES C5 offrent d'autres possibilités de montage direct.



Voici la fiche technique :







Pas de date pour le moment. Le prix est de : 43.99 euros.



