TECHPOWERUP nous propose le test des : LIAN LI UNI FAN SL INFINITY 120.







Lian Li est passée d'une marque proposant des boîtiers sûrs mais ennuyeux ou carrément farfelus à une équipe de conception et d'ingénierie complètement revigorée il y a quelques années, qui a depuis sorti des produits très intéressants pour la scène PC DIY. Parmi ceux-ci figurent bien sûr plusieurs boîtiers à succès que nous avons couverts, mais aussi des câbles RGB, des alimentations et même des refroidisseurs de CPU. Parmi tous ces produits, Lian Li a été l'un des rares fabricants à adopter les ventilateurs en chaîne via des câbles courts et des connecteurs intégrés, un exemple que nous avons vu avec le Njord Dual Fin de Bitspower, qui a été poussé encore plus loin avec la série UNI Fan de Lian Li. Aujourd'hui, nous examinons la dernière et peut-être la plus grande entrée dans la gamme, et merci à Lian Li d'avoir fourni un échantillon à TechPowerUp !







Lian Li essaie la stratégie " TOUTES LES MAJUSCULES SONT MEILLEURES POUR LE MARKETING " avec le nom complet du produit LIAN LI UNI FAN SL INFINITY 120. Cependant, même la société elle-même n'est pas cohérente dans la façon dont elle le fait, donc je vais simplement me référer à ces ventilateurs comme les Lian Li UNI Fan SL-INF 120. Il s'agit d'une mise à jour du UNI Fan SL 120 qui adopte une connexion modulaire et un hub de ventilateur UNI pour coupler facilement plusieurs ventilateurs ensemble pour une configuration matérielle et logicielle facile, avec le "INF" indiquant maintenant un effet d'éclairage miroir infini intégré. Les connecteurs ont été modifiés pour être encore plus propres du côté du ventilateur, avec d'autres améliorations de la qualité de vie partout, y compris sur les pilotes logiciels prenant en charge ces ventilateurs pour le contrôle du moteur et des LED. Nous allons passer en revue tout cela aujourd'hui et tester les performances de ces ventilateurs dans notre revue qui commence par un regard sur les spécifications du produit dans le tableau ci-dessous.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP