AMD met à jour le pilote Radeon Software en version 22.6.1 pour Windows 7.







Alors que les drivers Radeon Adrenalin Edition 21.5.2 WHQL de juin 2021 devaient normalement être les derniers à supporter le système d'exploitation Windows 7, un an plus tard, AMD est revenu sur sa décision et vient de publier une nouvelle mise à jour pour ce vieux système qui n'est, pour rappel, plus supporté par Microsoft depuis janvier 2020 mais qui continue d'être utilisé par quelques rares gamers.







Ces nouveaux drivers AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition pour Windows 7 sont numérotés 22.6.1 mais il ne faut pas se faire d'illusions car ils ne sont pas basés sur la toute dernière branche 22.10 du printemps 2022 mais sur une vieille branche 21.20. D'ailleurs, le fichier INF est daté du 17/06/2021 et le pilote a été signé WHQL le 25/06/2021. Bref, ce pilote est resté rangé à prendre la poussière dans un tiroir pendant une année avant qu'AMD se décide à le publier !



Qu'est-ce qui a donc motivé AMD pour proposer une nouvelle mise à jour pour Windows 7 ? D'après les notes de version du pilote 22.6.2, il est uniquement question de la correction d'un problème d'installation des drivers de certains GPU avec Seven comme le Radeon RX 6900 XT. A priori c'est tout. Toutefois, vues les différences de numérotation entre les précédents drivers 21.5.2 (21.09.03.08) et 22.6.2 (21.20.01.14), il est probable que plusieurs autres optimisations soient présentes.



Ces drivers 22.6.1 supportent les cartes graphiques des familles Radeon RX 400/500, Radeon RX Vega, Radeon RX 5000 mais aussi Radeon RX 6000. Vue la date interne de ce pilote (juin 2021), tous les GPU Navi 2X sortis depuis cette époque ne sont bien évidemment pas supportés. On pense notamment aux modèles Radeon RX 6650 XT/6750 XT/6950 XT, au tout récent Radeon RX 6700 ou encore à certains autres Radeon RX 6000 Series mobiles. Cela dit, d'après AMD, les GPU legacy Radeon HD 7000/8000 Series sont même supportés alors que leur dernier pilote, le le 16.2.1, datait de 2016 !



Une autre originalité frappe cette version 22.6.1 puisque ce ne sont en réalité pas un mais bien deux fichiers distincts qui ont été publiés par AMD. Le premier dont nous venons de parler et le second qui est réservé aux deux GPU Radeon RX 6400 et Radeon RX 6500 XT même si en réalité en analysant le fichier INF, on voit que les autres GPU récents manquants de la gamme Radeon RX 6000 Series sont également supportés et peuvent donc théoriquement désormais fonctionner sous Windows 7. Voilà une bonne nouvelle pour les intéressés.



Au passage, ce second pilote 22.6.1 pour les Radeon RX 6000 Series est beaucoup plus récent puisqu'il est daté du 28/04/2022. Il se base en revanche sur la branche 21.09 (21.09.12.01) et n'est pas certifié WHQL.



En ce qui concerne les systèmes d'exploitation modernes Windows 10 et Windows 11, leur pilote n'a toujours pas été actualisé en version 22.6.1 et ils en restent à l'AMD Software : Adrenalin Edition 22.5.2.



Téléchargement



- GPU AMD Radeon HD 7000/8000/RX 400/500/Vega/5000 Series et certains 6000 Séries : Cliquez ICI,

- GPU AMD Radeon RX 6000 Séries : Cliquez ICI.



