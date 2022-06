SteelSeries lance les packs Nova Booster pour les casques Arctis Nova.



SteelSeries lance les Nova Booster Packs pour les casques SteelSeries Arctis Nova Pro Series récemment lancés. Le Nova Booster Pack comprend une paire de plaques de haut-parleurs de couleur métallique et un bandeau en nylon de couleur assortie. Le Nova Booster Pack est disponible dans les couleurs Cherry Red, Lilac, Mint et Rose Quartz. Le booster pack est le complément idéal des casques Arctis Nova pour les personnaliser et leur donner du style.











Caractéristiques du Nova Booster Pack



- Compatible avec tous les casques SteelSeries Arctis Nova,

- Plaques de haut-parleurs de couleur métallique,

- Bandeau en nylon bicolore.



L'ensemble comprend :



- 1 bandeau pour masque de ski Arctis Nova,

- 1 jeu de plaques de haut-parleurs Arctis Nova.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Les SteelSeries Nova Booster Packs sont désormais disponibles sur SteelSeries.com au prix de 34.99 Dollars.



