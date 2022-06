ASUS lance officiellement les SSD ROG Strix SQ7 Gen4 1TB.

ASUS lance officiellement les SSD ROG Strix SQ7 Gen4 1 To.



Le SSD NVMe® M.2 PCIe® Gen 4 x4 interne ROG Strix SQ7 redéfinit la vitesse avec une mémoire tampon DRAM et un grand cache SLC pour des taux de transfert de données pouvant atteindre 7 000 Mo/s. Conçu pour une sécurité forte et un jeu accéléré, le Strix SQ7 offre un cryptage matériel et des solutions logicielles étendues, ainsi qu'une compatibilité étendue avec les PC et la PlayStation™ 5, améliorant l'expérience de jeu avec des temps de chargement plus rapides.



Des transferts de données élevés et une compatibilité étendue



Le ROG Strix SQ7 offre des vitesses de lecture séquentielle pouvant atteindre 7 000 Mo/s et des vitesses d'écriture séquentielle pouvant atteindre 6 000 Mo/s. C'est deux fois plus rapide que les SSD PCIe 3.0 standard et jusqu'à 13 fois plus rapide que les SSD SATA (les vitesses de transfert réelles peuvent varier en fonction du périphérique et de la configuration du test). Avec un contrôleur E18 en 12 nm, une mémoire tampon DRAM, un grand cache SLC et un contrôle de parité à faible densité (LDPC), le Strix SQ7 est conçu pour des performances rapides et stables et une durée de vie plus longue. Le Strix SQ7 possède un facteur de forme compact M.2 2280 qui s'adapte parfaitement aux ordinateurs portables, aux PC de bureau et à la console PlayStation™ 5. Il assure des temps de chargement ultrarapides, ce qui le rend idéal pour les passionnés de jeux vidéo qui souhaitent booster leurs performances de stockage.



Une protection complète et une gestion facile des disques



Le Strix SQ7 est conforme à de nombreuses normes de cryptage matériel, notamment la spécification TCG Opal, le protocole IEEE 1667 et le cryptage de disque et de données AES 256 bits. Ces solutions matérielles garantissent une sécurité rapide, efficace et supérieure sans sacrifier les performances du processeur. Il inclut le logiciel NTI Backup Now EZ pour protéger les données numériques contre les attaques malveillantes de virus et les défaillances matérielles. Il existe même une fonction de récupération des données pour récupérer les fichiers accidentellement supprimés. Le tableau de bord ROG SSD, facile à utiliser, affiche des informations clés telles que la température du disque, l'utilisation du stockage, l'état du périphérique et bien plus encore.



Disponibilité et Prix



Le SSD ROG Strix SQ7 Gen4 1TB est disponible dès maintenant au prix de 199 euros.



