Team Group annonce la première DDR5-5600 industriel à haute performance.



En réponse à l'évolution des spécifications des plates-formes de mémoire DDR5 industrielles, la marque mondiale de mémoire TEAMGROUP a utilisé ses capacités exceptionnelles de R&D pour développer les premiers modules de mémoire DDR5 industriels U-DIMM, SO-DIMM, ECC-DIMM et R-DIMM à des vitesses d'horloge de 5 600 MHz et fonctionnant à 1,1 V. Ils devraient répondre aux divers besoins des plateformes de nouvelle génération, Intel Raptor Lake et AMD Raphael-X, avec des spécifications de haute performance conformes aux normes JEDEC, accélérant ainsi le développement d'applications industrielles haut de gamme.







Depuis des années, TEAMGROUP progresse sur le marché industriel et se concentre sur les applications de mémoire DDR5. La société a déjà développé une gamme complète de modules DDR5 à 4 800 MHz. Aujourd'hui, grâce à sa R&D de pointe, TEAMGROUP a réussi à augmenter les fréquences de sa gamme de produits DDR5 à 5 600 MHz. Pour plus de sécurité dans les applications industrielles, une fonction de protection contre l'écriture du SPD a également été adoptée, qui empêche les modifications des paramètres du SPD causées par des interférences anormales. Grâce à ces améliorations, le risque d'arrêt est considérablement réduit et la mémoire peut fonctionner avec des performances et une stabilité nettement améliorées.







En outre, TEAMGROUP a annoncé le premier module de mémoire DDR5 " Industrial Smart Alert " au monde, qui combine des effets lumineux RVB et un système d'avertissement sonore pour les applications industrielles. Il peut non seulement ajuster les paramètres de température en fonction des différentes exigences environnementales des utilisateurs d'équipements industriels, mais il permet également aux utilisateurs de suivre l'état de l'équipement et de son fonctionnement grâce aux effets sonores et lumineux fournis par son système de détection intelligent avec trois modes d'éclairage RVB : Alerte, Notification et Rappel. Ces nouvelles fonctionnalités constituent le système de support idéal pour la nouvelle génération d'équipements et d'applications de production industrielle automatisée.



La mémoire DDR5 industrielle de TEAMGROUP utilise les technologies T.R.U.S.T. exclusives de la société. L'abréviation signifie température, robustesse, unicité, intelligence et confiance, et elles représentent les caractéristiques innovantes qui permettent à la mémoire TEAMGROUP de satisfaire pleinement les besoins d'applications industrielles de plus en plus diverses, telles que l'AIoT, la 5G et l'edge computing. TEAMGROUP s'efforce de fournir des performances accrues et des fonctionnalités diverses en proposant une variété de produits présentant une excellente stabilité et fiabilité. Au fur et à mesure que l'environnement technologique mondial et le marché évoluent, TEAMGROUP répondra aux besoins des consommateurs en sortant des solutions de stockage industriel plus innovantes et de pointe.



TECHPOWERUP