Les blocs d'alimentation MEG Ai1300P et Ai1000P de MSI ont été dévoilés, optimisés pour les pics de consommation des GPU.



MSI prépare une ligne d'alimentations "intelligentes" haut de gamme sous le nom de MEG Ai P-series. Certaines des diapositives les plus pertinentes de sa présentation de lancement ont été divulguées sur le web. courtesy g01d3nm4ng0. Les alimentations sont compatibles ATX 3.0 et PCI-Express Gen 5.0, y compris les connecteurs natifs PCI-Express 16 broches 12VHPWR qui sont capables de délivrer 600 W de puissance. La gamme comprend deux modèles : l'Ai1300P (1300 W) et l'Ai1000P (1000 W).











Un aspect essentiel de la conformité de ces alimentations à la spécification ATX 3.0 est leur capacité à gérer les excursions de puissance (pics de charge) des GPU, dont l'intervalle est compris entre 1 et 10 millisecondes. Plus précisément, ces alimentations peuvent gérer les excursions de puissance du GPU qui sont jusqu'à 3x la charge de la plaque signalétique (par exemple, un GPU avec 450 W de puissance typique tirant des pointes de 1350 W). Dans certains des anciens PSU, les excursions sont connues pour déclencher la protection contre la surcharge et arrêter le système. Les alimentations MEG Ai P-series de MSI peuvent supporter des excursions allant jusqu'à 2 fois la capacité de la plaque signalétique de l'alimentation (ex : 2600 W pour le modèle 1300 W) ; et 3 fois celle du connecteur 16 broches (c'est-à-dire 1800 W). Ces pointes ont généralement un intervalle extrêmement étroit, et ne menacent donc pas l'intégrité des circuits.











Une autre caractéristique intéressante de la série MEG Ai P de MSI est la possibilité pour l'utilisateur de surveiller les différents paramètres électriques et thermiques du PSU en cours d'exécution à l'aide de l'application Gamer Intelligence. Le PSU s'interface avec le logiciel via une connexion USB 2.0 (en-tête interne). L'application vous permet de surveiller la charge sur les différents rails de tension, l'efficacité de la commutation en temps réel, la vitesse du ventilateur, etc. Il n'y a pas de mot sur la date de lancement prévue par MSI.



VIDEOCARDZ