Le clavier mécanique CHERRY MX 10.0N reçoit le IF DESIGN AWARD 2022

CHERRY, le spécialiste des périphériques d'entrée informatiques, annonce avec fierté que son clavier mécanique MX 10.0N RGB a remporté l’iF DESIGN AWARD 2022. Ce prix très renommé reconnaît les performances du CHERRY MX 10.0N RGB qui a été conçu pour les utilisateurs exigeants ; il est aussi la marque d’une conception exceptionnelle qui combine un look époustouflant avec une réelle qualité.



Au-delà des habitudes



… et très tendance Le jury a considéré ce clavier mécanique comme "exceptionnellement fin et tendance" ce qui est une véritable "déclaration de design" pour le gaming. Le CHERRY MX 10.0N RGB est doté d'un boîtier en aluminium impressionnant de qualité avec un « pied métallique auto-rétractable » unique qui permet un angle d'inclinaison parfait sur le bureau.



Switches MX LOW PROFILE – le point fort L’élément clé dans la conception de ce clavier si fin et élégant est la technologie MX LOW PROFILE développée par CHERRY et fabriquée en Allemagne. Avec une hauteur totale de 11,9 mm seulement, l’interrupteur MX LOW PROFILE est environ 35% plus plat que les interrupteurs MX CHERRY standards, qui sont la référence absolue sur le marché. Néanmoins, le confort de frappe reste le même !



Rapide ... même encore plus ! Les commutateurs MX LOW PROFILE SPEED permettent une saisie ultra rapide avec une pré-course d’1,0 mm. De plus, le clavier est doté du N-Key rollover complet, de l’anti-ghosting et de la technologie exclusive « Gold Crosspoint » de CHERRY avec contacts à barres d’or croisées. Les contacts sont autonettoyants et résistants à la corrosion et garantissent plus de 100 millions de frappes sans aucune perte de qualité. Ce clavier est équipé en outre d’un éclairage RGB complet, avec plus de 16 millions de couleurs et de nombreux effets intégrés.



CHERRY Utility Software Le logiciel CHERRY Utility en téléchargement gratuit sur le site de CHERRY permet à l’utilisateur de personnaliser le clavier selon ses préférences en lui ajoutant des effets lumineux, des macro-programmations ou bien d’autres réglages.



