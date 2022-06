GG 20.0 pour les claviers SteelSeries Apex Pro Mini.







Les dernières versions du pilote GG sorties ces derniers mois ont déjà apporté le support de nombreux nouveaux périphériques de jeu de la marque SteelSeries comme les casques audio Arctis 7X+ Wireless et Arctis Nova Pro ou encore les souris Aerox 5 Wireless et Aerox 9 Wireless.







Deux nouveaux claviers supportés



Dans le pack GG 20.0.0 qui vient de voir le jour en date du 21 juin 2022, c'est ce coup-ci au tour du nouveau clavier Apex Pro Mini ainsi que de l'édition sans fil Apex Pro Mini Wireless d'être pris en charge. Ces deux claviers viennent tout juste d'être présentés par SteelSeries.



Comme leur nom l'indique (Mini), il s'agit de claviers au design compact qui équivaut à 60 % d'un clavier standard ce qui est particulèrement apprécié des joueurs d'eSport. Ils présentent également la particularité d'être équipés des switchs mécaniques réglables OmniPoint 2.0 dont la distance d'activation peut être ajustée de 0,2 mm à 3,8 mm ce qui fait varier d'autant le temps de réponse des touches.



L'Apex Pro Mini Wireless est aussi bien compatible avec la norme Bluetooth qu'avec la technologie de transmission sans fil rapide (1 ms) Quantum 2.0 Wireless grâce à un récepteur USB 2,4 GHz fourni. Le modèle filaire Apex Pro Mini est, lui, doté d'une connectique USB Type-C.



Des optimisations pour Sonar



Par ailleurs, ces drivers GG 20.0.0 apportent différentes optimisations supplémentaires pour la technologie Sonar qui a été finalisée depuis quelques jours seulement grâce au GG 19.0.0. Cette dernière sert à localiser rapidement les ennemis dans les jeux grâce à une très grande clarté des bruits qu'ils émettent.



SteelSeries annonce par exemple avoir amélioré le temps de chargement de Sonar d'environ 75 % mais aussi réduit l'utilisation CPU faite par Sonar de 45 % ! Les traitements internes effectués par Sonar seraient au passage jusqu'à 60 % plus rapides. Le Speaker mode fait également son apparition ce qui permet de profiter du son 3D Spatial Audio aussi bien avec des enceintes qu'avec un casque audio. La sélection du mode Speaker ou Headphone modifie le Head-Related Transfer Function (HRTF). Pour finir, un préréglage Sonar officiel conçu par Valve a été ajouté pour le jeu Counter-Strike : Global Offensive.



Téléchargement



- Drivers SteelSeries GG 20.0.0 WHQL pour Windows 8.1/10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Une petite vidéo de présentation des claviers : Cliquez ICI.



