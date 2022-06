Le moniteur de jeu LG UltraGear 48GQ900 48" 4K 120Hz OLED est maintenant disponible en pré-commande chez OCUK.

Le moniteur de jeu LG UltraGear 48GQ900 48" 4K 120Hz OLED est maintenant disponible en précommande chez OCUK.



LG Electronics a lancé le mois dernier le moniteur de jeu OLED 4K UltraGear 48GQ900 ainsi que les moniteurs de jeu UltraGear 32GQ950 et UltraGear 32GQ850. L'UltraGear 48GQ900 de LG est le tout premier moniteur de jeu OLED de la marque et il est doté d'un écran 4K massif de 48 pouces avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 120 Hz (138 Hz OC) et un temps de réponse de 0,1 ms.







L'UltraGear 48GQ900-W de LG est parfait pour les jeux sur PC et sur console grâce à la précision impeccable des couleurs et à un design entièrement sans bordures, ainsi qu'à la superbe reproduction des couleurs et au contraste de l'OLED. Ce moniteur de jeu est doté du revêtement antireflet à faible réflexion (AGLR) de LG, qui réduit les distractions visuelles afin que les utilisateurs puissent se concentrer pleinement sur le jeu.







L'UltraGear 48GQ900-W dispose d'un ensemble impressionnant de connectivité à l'arrière. Il est également doté d'une télécommande permettant de régler les paramètres de manière pratique, contrairement aux boutons latéraux et inférieurs des moniteurs de jeu standard. Conçu pour une expérience de jeu ultime, l'UltraGear 48GQ900-W de LG est doté d'un grand éclairage LED RVB hexagonal pour le rétroéclairage.



Le moniteur de jeu OLED UltraGear 48GQ900-W dispose également d'une fonction KVM intégrée. Le moniteur de jeu prend également en charge le LG OnScreen Control - un logiciel qui permet aux utilisateurs de modifier les paramètres du moniteur à l'aide de la souris et du clavier via l'application de bureau. Il prend également en charge le LG Calibration Studio qui offre un étalonnage avancé True Color Pro.



Spécifications de l'UltraGear 48GQ900 de LG :



- Type d'écran : OLED,

- Taille de l'écran : 47,5 pouces,

- Résolution : 4K UHD (3,840 x 2,160),

- Gamme de couleurs : DCI-P3 98 %,

- Fréquence de rafraîchissement : 120Hz / 138Hz (O/C),

- Temps de réponse : 0.1ms GTG,

- HDR : HDR10,

- Synchronisation adaptative : Compatible NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium,

- Connectivité : HDMI x 3 | Display Port x 1 | USB 3.0 x 1 Upstream x 2 Downstream | Sortie H/P 4pole (DTS HP:X).



Disponibilité et Prix



Le moniteur de jeu LG UltraGear 48GQ900-W 4K 120Hz OLED est maintenant disponible en précommande chez Overclockers UK au prix de £1,399.99 (TVA incluse) soit : 1 630 euros, le stock devant être livré en août 2022.



VORTEZ