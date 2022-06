La tour intermédiaire en verre double face U6 Black de JONSBO permet de retirer facilement l'unité interne.



Le boîtier PC mid tower U6 Black de JONSBO permet de sortir l'unité interne complète. Cette structure est dotée de deux poignées arrière qui permettent de faire sortir l'unité intérieure. Il est conçu pour être simple à installer et à entretenir.







En outre, il s'agit d'une spécification intrigante qui utilise des panneaux en verre trempé sur les côtés gauche et droit. Le flux d'air est aspiré des deux côtés de la façade et ventilé par le panneau supérieur de type maillé. Des ventilateurs de refroidissement de 120 mm x 3 / 140 mm x 2 à l'avant, de 120 mm / 140 mm x 2 au sommet et de 120 mm x 1 à l'arrière sont disponibles. Le radiateur de natation a une profondeur de montage avant de 360 mm et une profondeur de montage supérieur de 240 mm.







Avec 7 emplacements d'extension, la disposition des baies de disques est la suivante : baie 3,5 pouces x 2 / baie 2,5 pouces x 1 ou baie 3,5 pouces x 1 / baie 2,5 pouces x 2. Il peut accueillir une carte graphique d'une longueur maximale de 345 mm (320 mm avec un radiateur), un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 167 mm et un bloc d'alimentation ATX d'une profondeur maximale de 200 mm.







Les formats ATX, MicroATX et Mini-ITX sont tous pris en charge. L'entrée/sortie frontale comprend l'USB Type-C x 1, l'USB3.0 x 1 et une prise audio x 1. Les dimensions extérieures sont de 229 mm de large, 448 mm de profondeur et 479 mm de hauteur, pour un poids de 9,5 kg.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D