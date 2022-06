Le Ryzen 7000X3D avec 100 Mo de cache déjà prévu pour cette année.



AMD aspire à être le leader en matière de performances de jeu. Ce processeur serait commercialisé peu après les Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7800X, Ryzen 9 7900X et 7950X.



Le processeur Ryzen 7000 d'AMD, doté de la technologie 3D V-Cache, serait disponible vers la fin de l'année 2022. Cette année, quelques mois après la sortie de la gamme principale de processeurs Ryzen 7000 avec Zen 4. Selon Greymon55, l'une des installations de The Red Team a déjà commencé la production de masse du Ryzen 7000X3D, nom de code Raphael-X. AMD a testé la puissance de la technologie 3D V-Cache avec Zen 3, ainsi Raphael-X inclura presque certainement de nombreux modèles, y compris les Ryzen 7 7800X3D et Ryzen 9 7900X3D.







Un Ryzen 5 7600X3D à 6 cœurs avec un cache plus faible, très probablement autour de 64 Mo, pourrait également être en préparation. AMD semble avoir une large gamme de processeurs prévus pour les années à venir. Grâce à l'efficacité (5nm + optimisations architecturales), aux performances de jeu (10% IPC, horloges plus rapides, V-Cache), et aux performances de production de contenu, AMD pourrait être en mesure de reprendre la domination du marché.



