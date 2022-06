Razer annonce les claviers méca-membrane Ornata V3 et V3X à profil bas.



Razer a annoncé aujourd'hui l'Ornata V3, le nouveau clavier de jeu d'entrée de gamme à profil bas équipé de commutateurs Razer Mecha-membrane. Grâce à son nouvel encombrement réduit et à la finesse de ses touches, l'Ornata V3 répond aux besoins des joueurs modernes à la recherche d'un clavier de jeu de taille normale doté de fonctionnalités supplémentaires à un prix abordable.











Avec un design plus compact et moderne, l'Ornata V3 est équipé de commutateurs Razer Mecha-membrane combinant le meilleur de la technologie des commutateurs mécaniques et à membrane. Les commutateurs offrent un toucher doux et matelassé pour un confort de jeu, ainsi qu'une tactilité vive pour les clics les plus satisfaisants. Pour une durabilité maximale, les touches en ABS de l'Ornata V3 sont recouvertes d'un revêtement UV pour améliorer la résistance à la décoloration et aux rayures. Le clavier de jeu est complété par le Razer Chroma RGB avec 10 zones d'éclairage, des touches multimédia rétroéclairées et un repose-poignets magnétique ergonomique pour de longues heures de jeu, ce qui n'est pas souvent le cas dans cette gamme de prix.











L'Ornata V3 X a également été annoncé aujourd'hui. Il offre le même facteur de forme compact mais de taille normale, avec des capuchons de touches durables en ABS recouverts d'UV et un design résistant aux déversements. L'Ornata V3 X est doté de commutateurs à membrane silencieux, d'un éclairage Razer Chroma RGB à une zone et d'un repose-poignet amovible pour un meilleur confort de jeu. Les Ornata V3 et V3 X sont les claviers ergonomiques à profil bas avec repose-poignets parfaits pour les joueurs.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Disponible dès maintenant, au prix de 99.99 euros pour le V3, et de 49.99 euros pour le V3X.



