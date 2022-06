AOC Gaming nous propose un nouvel écran PC : Le 24G2SPAE.



Le 24G2SPAE/BK est notre modèle 23,8 pouces destiné au joueur qui ne souhaite pas renoncer au confort au profit d’une haute performance. Et offre en outre les fonctionnalités FHD (Full High Definition) 1080p, une faible latence d’entrée, des haut-parleurs stéréo 2 W et une large gamme chromatique.



















Distraction réduite au minimum pour la bataille finale



Développez votre vision grâce aux différents paramètres de l'écran. Les bords fins et sans contour minimisent toute distraction pour la bataille finale.



165Hz Fréquence de rafraîchissement



Une fréquence de rafraîchissement de 165Hz, bien plus supérieure à la fréquence de 60Hz standard, rend vos jeux aussi fluides que de la soie. Allez au bout du potentiel de votre carte graphique. Oubliez les distorsions à l'écran et les flous dans les mouvements. Ressentez la précision de vos reflexes par rapport à l'action. Ne vous retournez plus jamais.



Freesync Premium



Profitez des visuels de la meilleure qualité même dans les jeux les plus rapides. La technologie FreeSync Premium d'AMD assure la synchronisation des fréquences de rafraîchissement de la carte graphique et du moniteur pour garantir un jeu fluide et sans distorsion de la plus haute performance. FreeSync Premium d'AMD offre une fréquence de rafraîchissement minimale de 120 Hz, diminuant le flou et précisant l'image ainsi plus réaliste. La fonction LFC supprime le risque de saccade si la fréquence d'images chute en-dessous de la fréquence de rafraîchissement.



IPS panneau



La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.



Haut-parleurs intégrés



Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



Faible latence d'entrée



Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.



6 modes de jeu



Adaptez le votre écran au jeu en cliquant sur un bouton. Commutez les réglages entre pré-réglages intégrés pour les jeux FPS, de course ou RTS ou bien personnalisez vos propres conditions idéales et enregistrez-les. Le pavé de touches des réglages AOC permet de commuter les profils ou de régler les caractéristiques rapidement et aisément.



Commandes AOC Game Color et Shadow



Sortez le combat de l’ombre avec les fonctions AOC Shadow Control et AOC Game Color ! Réglez les niveaux de gris pour des images plus détaillées et illuminez les zones sombres ou assombrissez-les à la volée, sans affecter le reste de l’écran.



Bon pour les jeux sur console



Un grand nombre de nos moniteurs haut de gamme sont conçus pour fonctionner avec des tours PC mais sont également compatibles avec les consoles. Vous pouvez facilement les brancher sur votre Xbox ou PlayStation pour profiter de leur superbe qualité d'image. Les moniteurs supportent jusqu’à 120 Hz, de sorte que même les modèles de toute dernière génération fonctionnent sur les réglages les plus puissants.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 28 juillet 2022. Le prix sera de : 219.95 euros.



AOC GAMING