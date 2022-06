AMD publie le premier pilote pour le GPU Radeon RX 6700.







Lors de la publication de la version 8.7.0 de l'utilitaire TriXX par la marque SAPPHIRE au mois de mai, nous étions étonnés de voir la mention de cartes graphiques équipées d'un GPU Navi 2X pas encore annoncé par AMD à savoir les modèles ci-dessous :



- SAPPHIRE AMD Radeon RX 6700 10G (11321-03-20G),

- SAPPHIRE PULSE AMD Radeon 6700 (11321-02-20G).







SAPPHIRE a depuis corrigé son site web et cette carte PULSE équipée de ce mystérieux GPU Radeon 6700 a finalement été renommé avec le préfixe RX comme la première carte. D'ailleurs, ce GPU Radeon RX 6700 est désormais officiellement référencé au catalogue d'AMD. Pour résumer, il s'agit comme son nom l'indique d'une version castrée du GPU Radeon RX 6700 XT avec 36 unités de calcul contre 40, une fréquence de base bien moindre (1 941 MHz contre 2 321 MHz), un cache Infinity de 80 Mo contre 96 Mo pour le XT mais ce n'est pas tout puisque le RX 6700 est épaulé par seulement 10 Go de mémoire GDDR6 au lieu des 12 Go du RX 6700 XT sans compter que l'interface mémoire passe de 192 bit à 160 bit. En contrepartie, la consommation électrique de la carte RX 6700 tombe à 175 W au lieu de 230 W pour la XT et le prix sera bien sûr également inférieur.



Nouveau GPU oblige, AMD propose pour l'occasion une mise à jour de ses drivers graphiques pour prendre en charge ce GPU Radeon RX 6700. Mais le constructeur n'a pas choisi cette fois-ci de proposer une véritable nouvelle version de ses drivers AMD Software : Adrenalin Edition mais a préféré simplement légèrement modifier la dernière version existante à savoir la 22.5.2 WHQL qui est elle-même issue de la version 22.5.2 beta. Dans ce pilote, que nous qualifierons de build 3 daté du 20 juin 2022, il n'y a donc pas grand chose de nouveau hormis l'ajout de l'identifiant matériel du GPU Radeon RX 6700 (PCIVEN_1002&DEV_73DF&SUBSYS_E4451DA2&REV_DF).



On remarque toutefois aussi le support dans ces drivers des nouveaux APU Picasso 2 pas encore annoncés par AMD qui seront visiblement dotés des solutions graphiques Radeon Vega 9 Graphics et Radeon RX Vega 11 Graphics. Quelques APU supplémentaires de la famille Rembrandt semblent également de la partie.



Pour rappel, les drivers AMD Software 22.5.2 sont basés sur la branche 22.10 qui ajoute d'importants gains de performances dans les jeux DirectX 11, des optimisations avec la fonction Smart Access Memory (SAM), la nouvelle fonction Privacy View, des nouveautés pour le mode Radeon Super Resolution (RSR) ou encore le support de Sniper Elite 5 et de Hitman 3 - Year 2 avec Ray Tracing. Le support de Windows 11 22H2 et de WDDM 3.1 n'est en revanche toujours pas au programme contrairement à NVIDIA.



Téléchargement



- Drivers AMD Software : Adrenalin Edition 22.5.2 WHQL build 3 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



