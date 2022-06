Le légendaire 3dfx Voodoo 5 reçoit une nouvelle mise à jour de son pilote pour supporter les écrans modernes.



Avez-vous une boîte DOS ? Non, non, pas l'excellent logiciel émulateur DOS - je parle d'un ancien PC dédié aux logiciels DOS. Principalement populaire auprès des joueurs rétro, la construction d'une boîte DOS est une tâche délicate en 2022, car la plupart du matériel nécessaire a disparu dans la grande décharge d'e-déchets dans le ciel.







Parmi les matériels les plus rares, on trouve les cartes graphiques Voodoo de 3dfx, et plus particulièrement la dernière génération, la 3dfx Voodoo 5. Une seule carte est sortie, la Voodoo 5 5500 avec deux puces VSA-100 et 64 Mo de SDRAM à 166 MHz, bien que la Voodoo 5 6000 à quatre puces ait connu une certaine résurgence grâce aux efforts des moddeurs modernes. En comparaison avec les normes modernes, elles sont bien sûr très lentes, mais les amateurs de jeux rétro ne jurent que par les performances Glide supérieures des cartes Voodoo et leur excellente qualité d'image.



Les moniteurs CRT fonctionnels deviennent également rares et précieux. Le problème est que si vous connectez une vieille carte vidéo comme une Voodoo 5 à un écran LCD moderne, vous allez rencontrer un problème qui est en fait causé par le logiciel : pas de support pour les écrans larges. Pratiquement tous les écrans modernes ont un format écran large, mais ces résolutions ne sont pas prises en charge par les anciens pilotes graphiques.







Entrez dans le 3dfx Wide Driver, qui vient d'être publié par Dolenc sur les forums 3dfxzone. Il fait exactement ce qu'il semble faire : il ajoute le support du grand écran pour les pilotes graphiques 3dfx. Pas seulement sur le bureau de Windows, et pas seulement en 16:9 non plus - vous obtenez une prise en charge des résolutions 16:9 et 21:9 pour les jeux OpenGL, Direct3D et Glide, bien que ce dernier soit une sorte de hack macabre.



Les non-initiés ne le savent peut-être pas, mais le développement de pilotes pour les cartes 3dfx a continué bien après la fermeture de la société. Les derniers pilotes recommandés par la plupart des fans de Voodoo utilisent en fait un ICD OpenGL complet porté par le projet Mesa. Ce pilote est basé sur ce travail, et comme le dit son créateur, c'est "un peu le meilleur".



Pour les applications OpenGL et Direct3D, tout devrait fonctionner comme sur une machine moderne - les résolutions grand écran devraient être énumérées et entièrement prises en charge. Pour Glide, vous devrez utiliser une résolution prioritaire dans l'applet 3dfx Tools, et les résolutions ne seront pas tout à fait celles auxquelles vous vous attendez ; 16:9 plafonne à 1600x900 et 21:9 plafonne à 1920x800. Cela signifie malheureusement qu'il faut faire face à des artefacts de mise à l'échelle non natifs sur la plupart des écrans LCD modernes.







Le fait est que même ces résolutions deviennent assez difficiles pour une vieille carte Voodoo 5. N'oubliez pas que ces processeurs graphiques ont été créés à une époque de jeux en 800x600 et 1024x768. Bien qu'une Voodoo 5 ou une GeForce 256 puisse certainement pousser certains jeux des années précédentes à des taux d'images par seconde élevés ou à des résolutions impressionnantes, vous ne pourrez généralement pas dépasser un mégapixel, à moins que vous n'ayez la chance d'avoir la très convoitée Voodoo 5 6000.



Ces pilotes sont destinés à Windows 98 et ME. Vous pourriez probablement les faire fonctionner sous Windows XP, mais bonne chance. Pour l'instant, vous pouvez télécharger les pilotes depuis EasyUpload via les forums de 3dfxzone, mais ils devraient être déplacés vers un site de téléchargement plus permanent. Nous mettrons l'article à jour si c'est le cas.



HOTHARDWARE