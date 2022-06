Lancement du SSD NVMe PCIe Gen4 S90 Lite d'addlink.



addlink lance le S90 Lite PCIe Gen4x4 NVMe SSD offrant des vitesses allant jusqu'à 5000MB/s et des capacités allant jusqu'à 2TB. Le S90 Lite d'addlink est compatible avec les dernières plateformes de bureau et ordinateurs portables AMD et Intel. Le S90 Lite utilise le dernier contrôleur NVMe Gen4x4 et une flash NAND TLC 3D à 176 couches. Il utilise l'interface PCIe Gen4x4 et le protocole NVMe 1.4 pour offrir des vitesses de lecture séquentielles rapides allant jusqu'à 5000 Mo/s et des vitesses d'écriture séquentielles de 4500 Mo/s. Ce SSD NVMe est également rétrocompatible avec les systèmes PCIe Gen3 d'ancienne génération. Les SSD NVMe addlink S90 Lite sont réputés être des offres de stockage flash orientées budget.







Le cache SLC et le HMB accélèrent les performances du disque



Le S90 Lite addlink est équipé d'un cache SLC pour offrir des performances exceptionnelles et une meilleure expérience utilisateur. Il prend également en charge un tampon de mémoire hôte (HMB) qui permet au SSD S90 Lite de poursuivre de manière proactive des performances plus élevées en utilisant la ressource mémoire de l'hôte pour atteindre des vitesses de lecture/écriture aléatoires maximales de 400K/800K IOPS.



Endurance et fiabilité supérieures



La consommation d'énergie active requise pour le S90 Lite est d'environ 3,9 W, soit environ 50 % de moins que les autres SSD Gen4x4 du marché, ce qui permet au S90 Lite d'avoir une plus grande autonomie et une température stabilisée pour une utilisation dans les ordinateurs portables et les PC.



Le S90 Lite prend également en charge la dernière technologie ECC LDPC, le nivellement avancé de l'usure, la gestion des blocs défectueux et la technologie de surapprovisionnement pour garantir la précision des données et une durée de vie plus longue du SSD. En outre, il bénéficie d'une garantie de cinq ans et est parfait pour une utilisation intensive pour les joueurs, les créateurs de contenu et les ingénieurs en demande.



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



Le SSD NVMe addlink S90 Lite est disponible dans les capacités de 512 Go, 1 To et 2 To, dès maintenant chez les revendeurs partenaires et à partir de juillet 2022 dans la boutique officielle Amazon d'addlink.



Les prix de détail suggérés sont les suivants ci-dessous :



- S90 Lite 512 Go : 59.99 Dollars,

- S90 Lite 1 To : 109.99 Dollars,

- S90 Lite 2 To : 199.99 Dollars.



VORTEZ