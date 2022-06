LOGITECH nous propose un nouveau casque Gamers : Le G535 Lightspeed Wireless.



Profitez de performances sans fil ultra-rapides LIGHTSPEED. Jouez confortablement et librement sans câble pendant vos longues sessions de jeu. Entièrement équipé avec des transducteurs de 40 mm, certifié Discord et bien plus encore.















JOUEZ À LA VITESSE DE LA LUMIÈRE



Le casque G535 est conçu pour offrir des performances avec une faible latence, la liberté du sans fil et un confort durable pendant toutes vos sessions gaming. Profitez de la technologie sans fil LIGHTSPEED avancée, d’une autonomie de 33 heures. L’autonomie peut varier selon l'environnement et les modes d'utilisation. L'autonomie de la batterie est basée sur un réglage du volume du casque à 50 % et de transducteurs de 40 mm pour un son puissant d’une clarté exceptionnelle. Son poids de seulement 236 g, un bandeau réglable et des oreillettes à mémoire de forme assurent votre confort tout au long de la journée.



Technologie sans fil LIGHTSPEED



Connectivité professionnelle hautes performances à faible latence. Une autonomie exceptionnelle de 33 heures de jeu. La longévité des piles peut varier selon l'environnement et les modes d'utilisation. L'autonomie de la batterie est basée sur un réglage du volume du casque à 50 %. Jusqu’à 12 mètres de liberté sans fil fiable.



LÉGER ET CONFORTABLE



Avec seulement 236 grammes, G535 est plus petit et léger que G733. La conception avec bandeau de suspension répartit le poids et soulage les points de pression. Les oreillettes souples à mémoire de forme et le maillage sport offrent assez de confort pour les longues sessions de jeu.





PRÊT À L'EMPLOI



Passez directement à l'action avec ce casque gaming sans fil prêt à l'emploi et simple d'utilisation. G535 est équipé d'un récepteur USB compatible PC et PlayStation.





COMMANDES PLACÉES SUR L'ÉCOUTEUR



La molette de volume est située sur l'oreillette pour augmenter rapidement le volume du jeu ou de la musique. Relevez le micro pour le mettre en sourdine.





TRANSDUCTEURS 40 MM



Grâce à ses transducteurs néodyme de 40 mm, le casque G535 offre un son stéréo clair, net et profond qui donne une toute autre dimension à votre jeu.



BANDEAU RÉGLABLE ET RÉVERSIBLE



Réglez le casque pour un confort personnalisé. Le bandeau élastique souple peut être ajusté pour mieux s'adapter à la taille de votre tête. Le bandeau est réversible et lavable, il aura donc toujours l'air neuf.



CERTIFIÉ DISCORD



Le casque G535 est certifié Discord et vous garantit des performances d’une clarté exceptionnelle en termes de communication grâce à un son exceptionnel et des voix nettes.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur le site de LOGITECH. Le prix est de : 129 euros.



