Le NUC 12 "Serpent Canyon" d'Intel intègre un GPU Arc A770M et un processeur i7-12700H.



L'un des plus gros dividendes de la gamme de graphiques discrets Arc pour Intel est de pouvoir utiliser ses propres GPU dans ses ordinateurs de bureau NUC. La nouvelle génération d'ordinateurs de bureau NUC 12 "Serpent Canyon" voit la combinaison quad-core 11e génération "Tiger Lake" + RTX 2060 "Turing" remplacée par le processeur avancé 12e génération "Alder Lake" 6P+8E et le GPU discret Arc "Alchemist" A770M. Le choix d'Intel pour les versions mobiles d'"Alchemist" et d'"Alder Lake" pourrait être lié non seulement à un TDP plus faible, mais aussi à la mise en œuvre de la fonction Intel Deep Link.















Le A770M exploite au maximum le silicium ACM-G11 de 6 nm, avec 32 Xe Cores (512 unités d'exécution ou 4 096 shaders unifiés) et 16 Go de mémoire GDDR6 de 256 bits. Associé au processeur Alder Lake-H à 14 cœurs, ce duo pourrait constituer une formidable machine de jeu et de création. Le "Serpent Canyon" intègre également des interfaces Thunderbolt 4, SDXC UHS-II, Wi-Fi 6E et 2,5 GbE, ainsi qu'un certain nombre de ports USB 3.2. Bien que ses images marketing aient été divulguées sur les médias sociaux chinois, aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais elle pourrait être imminente.



TECHPOWERUP