Lancement des claviers SteelSeries Apex Pro Mini et Apex Pro Mini sans fil à 60 %.



SteelSeries présente le dernier né de sa série de claviers Apex : l'Apex Pro Mini et l'Apex Pro Mini Wireless. Les claviers de la série SteelSeries Apex Pro Mini sont des claviers compacts à 60 %, proposés en version filaire et sans fil. Les deux claviers utilisent les commutateurs réglables SteelSeries OmniPoint 2.0 qui permettent aux utilisateurs d'ajuster la distance entre les touches à 0,1 mm près ou de les enfoncer fermement à 3,8 mm. Grâce à leur capacité de réglage, les commutateurs OmniPoint 2.0 sont 11 fois plus rapides en termes de temps de réponse et 10 fois plus rapides en termes d'actionnement par rapport aux commutateurs mécaniques standard. La disposition du clavier à 60 % des claviers Apex Pro Mini est idéale pour les joueurs de compétition qui souhaitent disposer de plus d'espace sur le bureau pour permettre une meilleure liberté de mouvement des mains pour la souris.







Les claviers SteelSeries Apex Pro Mini utilisent un châssis en alliage d'aluminium de qualité aéronautique qui offre une rigidité et une stabilité structurelle accrues. Le clavier est également doté d'un éclairage RVB par touche qui peut être personnalisé à l'aide du logiciel SteelSeries Engine.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Langues



L'Apex Pro Mini et l'Apex Pro Mini Wireless sont tous deux disponibles en anglais américain, français, allemand, japonais, nordique et anglais britannique.







Caractéristiques de la série SteelSeries Apex Pro Mini :



- Commutateurs réglables OmniPoint 2.0 les plus rapides au monde, avec une réponse 11 fois plus rapide et un actionnement 10 fois plus rapide.

- Personnalisez la sensibilité de chaque touche, de 0,2 mm à 3,8 mm.

- Programmez deux actions différentes sur la même touche pour des raccourcis de jeu puissants.

- Un facteur de forme compact de 60 % avec des fonctions imprimées sur le côté pour une fonctionnalité de clavier de taille normale.

- Sans fil Quantum 2.0 avec une connexion de 2,4 GHz et Bluetooth 5.0 (modèle sans fil uniquement).



Disponibilité et Prix



Les claviers SteelSeries Apex Pro Mini et Apex Pro Mini Wireless sont désormais disponibles au prix de 179.99 Dollars et 239.99 Dollars, respectivement.



VORTEZ