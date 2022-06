Présentation de la pâte thermique haute performance de NZXT.



NZXT présente la pâte thermique haute performance de NZXT - un composé thermique qui combine conductivité thermique, application facile et stabilité à long terme pour assurer un transfert de chaleur maximal lors du refroidissement de n'importe quelle construction. Elle est non conductrice d'électricité et ne durcit pas pour éviter les courts-circuits, tout en offrant une application facile permettant aux constructeurs d'installer immédiatement des refroidisseurs de CPU.







La pâte thermique haute performance de NZXT offre une excellente conductivité thermique de 6,3 W/mk. Elle est facile à appliquer et à nettoyer, NZXT fournit un tampon d'alcool dans chaque tube de pâte thermique. Elle est idéale pour les applications CPU et GPU et est disponible en tubes de 3g et 14g.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Spécifications techniques de la pâte thermique NZXT :



- Taille des tubes : 3g et 15g,

- Matériau(x) : Oxyde de zinc, polymère liquide et aluminium,

- Conductivité thermique : 6.3 W/m-k,

- Viscosité : 35~220*10³ mPa.s,

- Poids spécifique : 3,5 g/cc,

- Conducteur électrique : Non,

- Durée de conservation : 3 ans.



Disponibilité et Prix



La pâte thermique haute performance de NZXT est désormais disponible sur NZXT.com au prix de 9.99 Dollars (3g) et 19.99 Dollars (15g).



