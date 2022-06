Présentation des alimentations EVGA SuperNOVA G7 avec barres d'indication de charge du système.



EVGA présente le dernier né de sa famille d'alimentations EVGA SuperNOVA : l'EVGA SuperNOVA G7. La G7 est une micro alimentation 80 PLUS Gold ATX avec un design de câble entièrement modulaire et des barres d'indication de charge système intégrées sur son côté visible. Nous avons vu des écrans OLED et LCD intégrés sur des alimentations haut de gamme comme les alimentations ASUS ROG THOR, l'EVGA SuperNOVA G7 est la première de son genre avec ses barres LED d'indication de charge système.







Les barres de LED de l'indicateur de charge du système affichent des informations sur la charge en temps réel sur cinq niveaux, en mesurant 20 % de la charge pour chaque incrément. Cette fonction est simple mais très instructive - sans avoir besoin de logiciel. Le G7 est également livré avec la suite standard de protections et des condensateurs 100 % japonais. La nouvelle série EVGA SuperNOVA G7 bénéficie de la garantie EVGA de 10 ans, la meilleure au monde.







Caractéristiques principales de la série EVGA SuperNOVA G7 :



- Certifié 80 PLUS Gold, avec une efficacité de 92% (115VAC) / 93% (220VAC~240VAC) ou plus sous des charges typiques.

- Le contrôleur LLC résonant en demi-pont et le design DC-DC permettent une régulation de tension extrêmement précise et un niveau de bruit et d'ondulation très bas.

- Barres d'indicateurs LED de charge du système pour vous aider à garder un œil sur votre consommation d'énergie globale.

- Entièrement modulaire pour réduire l'encombrement et améliorer la circulation de l'air.

- Condensateurs 100 % japonais pour une fiabilité à long terme.

- Des protections robustes, y compris OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OCP (Over Current Protection), OPP (Over Power Protection), SCP (Short Circuit Protection) et OTP (Over Temperature Protection).

- Le système de contrôle thermique intelligent EVGA ECO élimine le bruit du ventilateur aux charges faibles à moyennes.

- Ventilateur à paliers à dynamique fluide pour un fonctionnement ultra-silencieux et une durée de vie accrue.

- Garantie EVGA imbattable de 10 ans et support client EVGA inégalé.



Disponibilité et Prix



L'EVGA SuperNOVA G7 Series PSU est disponible en 650W, 750W, 850W, et 1000W modèles, maintenant disponible sur EVGA.com.



Les Prix :



- EVGA SuperNOVA G7 650 W : 159.99 Dollars,

- EVGA SuperNOVA G7 750 W : 169.99 Dollars,

- EVGA SuperNOVA G7 850 W : 189.99 Dollars,

- EVGA SuperNOVA G7 1000 W : 239.99 Dollars.



VORTEZ