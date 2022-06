Sabrent annonce des modules de mémoire DDR5-4800 SO-DIMM CL40 de haute performance.



On a l'impression que la DDR4 a toujours régné en maître. Enfin, de nouvelles cartes mères et architectures ont permis à la mémoire de se faire pousser des ailes avec l'arrivée de la DDR5. Les vitesses d'horloge améliorées promettent une bande passante jusqu'à deux fois supérieure à celle de la DDR4, le tout avec une tension plus faible pour une meilleure efficacité. Pour faciliter ce dernier point, la DDR5 dispose d'une gestion de l'alimentation intégrée pour réduire le coût et la complexité des cartes mères. C'est particulièrement intéressant pour les tout nouveaux ordinateurs portables puissants et les appareils embarqués.







La fiabilité a également été améliorée par l'introduction de la technologie de correction d'erreurs sur puce. La disponibilité de la mémoire est améliorée par la division du canal interne de 64 bits (72 bits avec ECC) en deux canaux indépendants de 32 bits (40 bits avec ECC) et par l'ajout du rafraîchissement de la même banque. Combinée à d'autres caractéristiques, notamment celles qui permettent de multiplier par quatre la capacité du module par rapport à la DRAM grand public, la DDR5 garantit que votre CPU multicœur ne sera pas privé de mémoire. Vous pouvez embarquer plus de mémoire que jamais dans votre machine portable et l'emmener partout avec vous.







Notre DDR5 se décline en facteurs de forme DIMM et SO-DIMM pour vous aider, que vous utilisiez un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou tout autre appareil embarqué. Nous respectons les normes JEDEC pour garantir la compatibilité et la fiabilité. Nous proposons une large gamme de capacités à un prix abordable pour faire de la mise à niveau un choix facile - même le processus d'installation est simple. Alors, qu'attendez-vous ? Il est temps que la toute dernière technologie équipe votre machine.



Sabrent Rocket DDR5 SODIMM :



- DDR5 SODIMM-4800 MHz/CL40,

- SB-DDR5S-8G,

- SB-DDR5S-16G,

- SB-DDR5S-32G.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP