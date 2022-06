NZXT étend son expérience de vente directe à trois nouveaux territoires

Après l’ouverture à la France, à l’Italie et au Benelux il y a un an, NZXT annonce aujourd'hui l'expansion de son activité de vente directe aux consommateurs sur de nouveaux territoires dans le monde, notamment en Espagne, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Il s'agit de la poursuite de l'expansion mondiale de NZXT permettant aux joueurs du monde entier d’accéder aisément au gaming grâce aux PC Gaming, composants et périphériques personnalisés de NZXT. L’ouverture pour les clients en Espagne et en Nouvelle-Zélande a lieu dès aujourd'hui tandis que le Royaume-Uni en profitera plus tard cet été.





Outre la possibilité d'acheter directement auprès de NZXT, ce lancement apporte également aux communautés de joueurs en Espagne, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande BLD, le service facile à utiliser de NZXT qui permet aux joueurs de choisir leur PC Gaming idéal en fonction des jeux auxquels ils jouent et de leurs budgets. Les joueurs de tous niveaux techniques peuvent commencer ou faire évoluer leur expérience de jeu sur PC et passer plus de temps à jouer et moins de temps à rechercher, acquérir des pièces et assembler leur configuration. Le lancement du site comprend également l'accès au clavier Function et à la souris Lift ainsi que leurs versions personnalisables, en plus de la version barebones pour les passionnés qui veulent construire leur propre clavier mécanique.





Pour les consommateurs qui cherchent à compléter leur installation existante, ces territoires auront également accès aux composants primés de NZXT, notamment les boîtiers de la série H, les AIO Kraken et le microphone USB Capsule.





NZXT BLD en bref



Magnifique à l'intérieur et à l'extérieur

Chaque composant de notre inventaire est rigoureusement testé pour s'assurer qu'il est le meilleur. Si nous ne trouvons pas un composant qui répond à nos standards, nous le fabriquons nous-mêmes, comme le refroidissement liquide tout-en-un Kraken primé et nos boîtiers de la série H.



Des prix transparents

Nous listons tout ce qui entre dans la fabrication de votre produit et affichons clairement les coûts afin que les utilisateurs sachent exactement ce qu'ils paient.



Le moteur de recommandation unique de NZXT BLD

Prédit les FPS (images par seconde) avec une précision de 10% pour garantir les performances de jeu de chaque PC personnalisé NZXT BLD pour les jeux choisis par l'utilisateur. Le nombre de FPS est calculé à partir de PLUS de 10 millions d'heures de jeu analysées.



La tranquillité d'esprit de NZXT BLD

NZXT a plus de 16 ans d'expérience dans le développement de composants PC primés et de haute qualité.



Chaque PC de jeu personnalisé NZXT BLD présente :

● Des composants fabriqués par des entreprises leaders du secteur, avec le plus haut niveau de qualité.

● Un assemblage réalisé par des constructeurs locaux hautement qualifiés, offrant des PC Gaming méticuleusement conçus.

● Des retours gratuits et faciles pour tous les systèmes qui ne respectent pas la garantie de performance FPS du moteur BLD à 10 % près.

● Une garantie complète tout-en-un de 3 ans.