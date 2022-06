CHERRY, le spécialiste des périphériques de saisie informatique, ajoute à son offre une nouveauté dans la catégorie « Accessoires » : Le CHERRY SLIDEPAD ERGO, un repose-bras mobile qui améliore l'ergonomie du poste de travail.

Confortable et ergonomique

Ce repose-bras mobile optimise la position du poignet et de l'avant-bras et permet d'éviter les douleurs lors de l'utilisation de la souris et du clavier. Avec le CHERRY SLIDEPAD ERGO, le bras est posé confortablement sur la surface d’appui rembourrée tout en gardant une liberté de mouvement totale Il n'est plus nécessaire de le soulever pour passer de la souris au clavier. Il glisse simplement sans effort, que ce soit sur un tapis de souris ou sur un bureau. Grâce à ce support mobile, le bras est soulagé, les épaules détendues, la posture droite, permettant ainsi de prévenir les TMS tels que le syndrome du canal carpien, les douleurs du coude ou l'inflammation des gaines tendineuses.



Universel et pourtant individuel

Le CHERRY SLIDEPAD ERGO peut être utilisé avec n'importe quelle souris ou clavier, y compris bien sûr les souris verticales. Il peut être utilisé pour le bras gauche, le bras droit, ou bien même les deux bras, en en utilisant un deuxième. Le repose-bras se positionne selon les préférences de l’utilisateur entre le poignet et le coude.

