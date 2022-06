Logiciel SSD Integrated Software Installer pour les SSD Samsung.







Un nouveau logiciel nommé SSD Integrated Software Installer vient de faire son apparition sur le site web de Samsung et se destine aux SSD grand public de la marque de type 2.5" SATA et M.2 NVMe PCIe. Plus qu'un nouveau logiciel, il s'agit en réalité simplement d'un nouvel installateur qui installe en une fois la boîte à outils Magician ainsi que l'outil de clonage de données Data Migration.







Ce n'est donc pas une révolution pour les utilisateurs mais cela simplifiera un peu les choses puisqu'il n'y a plus qu'un seul fichier à télécharger et à installer lorsque l'on possède un SSD Samsung. A noter qu'à l'issue de l'installation, il n'y a pas de trace sur le système de ce SSD Integrated Software Installer et on se retrouve bien avec deux installations indépendantes des deux logiciels Magician et Data Migration qui peuvent être lancés voire désinstallés totalement indépendamment.



On remarque également que cet installateur unifié installe la version 4.0.0.19 de l'utilitaire Data Migration alors que le site web de Samsung se contente toujours de la version 4.0.0.18. Le logiciel Magician installé est bien la dernière version 7.1.1.820 du mois de mai 2022.



L'installateur intégré SSD Integrated Software Installer fonctionne sous Windows 7, 8, 8.1, 10 et 11 tout comme les deux applications autonomes.



Pour rappel, Samsung Magician permet d'effectuer différentes opérations de maintenance sur les SSD Samsung comme la mise à jour du firmware, le test des performances, la vérification de l'état de santé du lecteur, la consultation des données SMART...



De son côté, le logiciel Samsung Data Migration (SDM) permet comme son nom l'indique de migrer les données d'un disque dur ou d'un SSD vers un nouveau SSD Samsung afin que l'utilisateur ne perde pas de données lorsqu'il change de support de stockage. Avec Data Migration, développé en partenariat avec la société sud-coréenne Clonix, il est aussi bien possible de sauvegarder les fichiers personnels de l'utilisateur que la partition contenant le système d'exploitation ce qui évite de devoir réinstaller Windows et rend le remplacement du support de stockage d'autant plus rapide.



Téléchargement



- Application Samsung SSD Integrated Software Installer 1.0 (Magician + Data Migration) : Cliquez ICI,

- Application Samsung Magician 7.1.1.820 : Cliquez ICI,

- Application Samsung Data Migration 4.0.0.18 : Cliquez ICI.



