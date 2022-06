MSI nous propose un nouveau PC Profesionnel : Le DP130 11SA-238FR.



Chez MSI, nous nous concentrons sur l'amélioration de l'efficacité, la stabilité et la flexibilité de nos produits pour répondre aux utilisateurs en toute situation.



















Petit mais puissant



Avec un châssis de seulement 13 litres de volume, l'ordinateur de bureau PRO DP130 11th offre autant de performances qu'un ordinateur de bureau de format plus important.



STABILITÉ ET PUISSANCE



Le PRO DP130 11th est équipé d'un processeur Intel® Core™ pouvant aller jusqu'au modèle i7-11700 de 11ème génération avec 8 cœurs et 16 threads et qui vous assure des performances extrêmement rapides et stables. Il intègre la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0 qui permet d'atteindre une fréquence allant jusqu'à 4,90 GHz et vous aide dans l'utilisation simultanée de plusieurs applications. La puce graphique Intel® UHD avec architecture Intel® Xe offre quant à elle des performances améliorées de 50 % qui vous garantiront une expérience de travail plus efficace.



Carte graphique MSI GeForce GTX



Équipé d'une carte graphique MSI GeForce GTX, le PRO DP130 améliore votre expérience quand vous effectuez du travail multitâche ou que vous éditez des photos et vidéos en haute définition. Ces cartes graphiques vous offrent en effet 40 % de performances en plus que la génération précédente.



Paré pour toutes

les situations



CONNECTEZ TROIS ÉCRANS



Avec une sortie DisplayPort, une sortie HDMI et un port VGA, le PRO DP130 11th vous permet de connecter simultanément trois écrans et de profiter ainsi d'une productivité améliorée, que vous soyez chez vous ou au bureau.



NORME DE CONNEXION WI-FI 6E



Pour la connexion sans-fil, le PRO DP130 11th propose la norme Wi-Fi 6 802.11ax ainsi que la norme Bluetooth 5.2. Le Wi-Fi 6 vous assure un débit allant jusqu'à 2,4 Gb/s, ce qui est trois fois plus rapide qu'une connexion Ethernet. La latence est réduite de 75 % par rapport à la génération précédente. Avec la norme Wi-Fi 6, vous profitez d'une connexion internet plus rapide que jamais.



SUPPORT FIRMWARE TPM



Le firmware TPM (Trusted Platform Module) est pensé pour offrir des fonctions de sécurité matérielle. Vous pourrez stocker vos données personnelles et vos mots de passe par l'intermédiaire de clés de cryptage pour une sécurité avancée.



MSI CENTER



Le logiciel MSI Center améliore votre expérience grâce à l'intelligence artificielle. Il aide en effet à mettre en priorité et à allouer les ressources pour accélérer les performances des logiciels avec lesquels vous travaillez tous les jours.



MSI Center vous aide également à trouver des photos et des documents en utilisant des tags et vous assure ainsi plus d'efficacité dans votre travail au quotidien.



UNE MAINTENANCE SIMPLIFIÉE



Si vous voulez mettre à niveau les performances de votre PRO DP130 11th, vous pourrez facilement accéder au slot SSD M.2, aux deux slots HDD 3,5'' et aux deux slots mémoire DIMM en détachant la partie latérale.



CONNECTIQUE COMPLÈTE



Grâce à de nombreux connecteurs, vous pourrez utiliser simultanément tous vos périphériques sur votre PRO DP130 11th. Le travail multitâche est donc simplifié et vous pourrez travailler de manière beaucoup plus efficace : vous n'aurez pas besoin d'utiliser un adaptateur ou un dock.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 24 juin 2022. Le prix sera de : 1 199.95 euros.



