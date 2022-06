Lian Li ajoute l'alimentation SFX modulaire complète SP750 GOLD white.



Lian Li a annoncé le bloc d'alimentation SFX entièrement modulaire blanc SP750 GOLD WHITE, qui a obtenu la certification 80 PLUS GOLD.















Il s'agit d'un modèle de variation de couleur du "SP750 GOLD" sorti en juillet 2021 et équipé d'une fonction semi-fanless "Zero RPM mode" qui arrête la rotation du ventilateur jusqu'à une charge de 40%. (300W). De plus, les condensateurs utilisés sont fabriqués par des producteurs japonais et sont assez fiables. Les spécifications de base n'ont pas changé ; + 12V est simple voie sortie maximale 62A / 744W, ventilateur de refroidissement est 92mm ventilateur silencieux, le bruit est maximum 31,8dBA, connecteur est ATX 20 + 4pinx1, EPS / ATX 12V 8pinx2, PCI-Express 8pinx3, SATA Le câble modulaire est également unifié en blanc, avec connecteur x8 et 4pin périphérique x4.



La protection contre les surintensités, la protection contre les surcharges, la protection contre les sous-tensions, la protection contre les surtensions, la protection contre la surchauffe et la protection contre les courts-circuits sont les six types de circuits de protection. Les dimensions extérieures sont de 120 mm de largeur, 100 mm de profondeur, 63,5 mm de hauteur et un poids de 0,89 kg. Le produit est garanti 5 ans.



THE GURU3D