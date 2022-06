BenQ GW2480L LCD de 23,8 pouces pour l'ophtalmologie avec un design sans lunette sur 3 côtés.



BenQ a présenté le GW2480L, un écran à cristaux liquides Full HD de 23,8 pouces avec un design sans cadre sur trois côtés. Les ventes commenceront le même jour, avec un prix de marché d'environ 189.99 Dollars.



















La technologie anti-scintillement certifiée par TUV Rheinland et une fonction de réduction de la lumière bleue sont incluses. Il dispose également de la technologie "Brightness Intelligence" (BI), qui modifie la luminosité en fonction du contenu présenté et de la luminosité ambiante. L'écran LCD est un système IPS avec un grand angle de vision, un rapport de contraste de 1 000 : 1, une luminosité de 250 cd/m2, un temps de réponse de 5 ms, une fréquence horizontale de 30-83 kHz, une fréquence verticale de 50-76 Hz, une couleur d'affichage d'environ 16,77 millions de couleurs et un angle de vision horizontal / vertical de 178 degrés. Les interfaces sont les suivantes : HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, D-Subx1, borne pour casque x 1, et haut-parleur 1W x 2.



Le support peut être incliné de -5 à 20 degrés, et le support VESA offre un pas de 100x100mm. Les dimensions extérieures sont de 540 mm de largeur, 175 mm de profondeur et 420 mm de hauteur, avec un poids d'environ 4,23 kg et une garantie de trois ans (rétroéclairage du panneau 1 an).



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



