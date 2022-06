G HUB 2022.6 pour les souris Logitech G304/G305 SE LIGHTSPEED.







Logitech a commencé il y a quelques jours le déploiement d'une nouvelle version 2022.6 de son logiciel de configuration pour les périphériques de jeu de la gamme G.







Cette mise à jour ajoute essentiellement le support de nouveaux jeux c'est à dire des profils d'éclairage et des profils d'assignation de boutons/touches spécifiques pour ces titres.



Nouveaux jeux supportés



- Aliens : Fireteam Elite,

- Book of Demons,

- Book of Travels,

- Century : Age of Ashes,

- Chivalry : Medieval Warfare,

- Counter-Strike : Condition Zero,

- Dune : Spice Wars,

- Expeditions : Rome,

- Glitchpunk,

- Heavenly Bodies,

- Hoa,

- KeyWe,

- Life is Strange : True Colors,

- Psychonauts 2,,

- Road 96

- Vampire : The Masquerade - Bloodhunt.



Mais ce n'est pas tout puisque le G HUB 2022.6 ajoute également la prise en charge de la nouvelle souris G305 SE LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ainsi que de l'édition G304 SE LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse destinée spécialement au marché asiatique.



A priori, rien de bien différent entre la G305 originale et cette seconde édition G305 SE hormis la couleur évidemment. Adieu les multiples déclinaisons noire, bleue, lilas, menthe ou encore K/DA de la G305. La G305 SE semble, elle, exclusivement disponible en blanc si ce n'est que ses boutons latéraux et le bouton central sont devenus jaunes. On remarque également dans la documentation que le câble d'extension pour éloigner le récepteur sans fil USB LIGHTSPEED de sources d'interférences potentielles semble avoir disparu du pack.



Pour le reste, les spécifications de cette G305 SE semblent totalement identiques à l'ancien modèle G305 : six boutons programmables avec le G HUB, capteur optique HERO 12 000 DPI, temps de réponse d'1 ms, mode performance/endurance, mémoire interne pour un profil, alimentation par pile AA...



Il s'agit des seuls changements du G HUB 2022.6 qui supporte bien sûr tous les autres claviers, souris, casques audio, webcams de la marque.



Téléchargement



- Application Logitech G HUB 2022.6.1036 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



