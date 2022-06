La gamme Ryzen 7000 Zen 4 d'AMD serait détaillée avec un fleuron Ryzen 9 7950X.



Il est étonnant de constater le chemin parcouru par les processeurs au cours des dernières années. Après avoir stagné à 4 cœurs tout en augmentant lentement les performances monofilaires pendant près d'une décennie, les principaux processeurs de bureau ont connu une croissance explosive des performances monofilaires et multi-cœurs récemment grâce à une concurrence renouvelée entre Intel et AMD.







Les puces Alder Lake de 12e génération d'Intel n'étaient pas tout à fait un coup fatal contre les processeurs Ryzen 5000 d'AMD basés sur Zen 3, mais il est difficile de nier l'avantage que le débit monofil de l'équipe bleue offre à ses processeurs dans les charges de travail client comme les applications Web et les jeux. Bien sûr, AMD a récupéré la couronne des performances de jeu avec l'impressionnant Ryzen 7 5800X3D, mais cette puce est toujours à la traîne, même derrière les autres processeurs d'AMD, dans le calcul généralisé.







Les équipes bleues et rouges préparent de nouvelles gammes de processeurs pour s'affronter. Intel va sortir une gamme actualisée pour sa plate-forme LGA 1700, les processeurs Raptor Lake de 13e génération. Ces puces seront dotées d'un cache L2 plus important et de noyaux E supplémentaires à faible consommation, mais elles seront toujours fabriquées sur Intel 7, tout comme Alder Lake.







Pendant ce temps, les processeurs de nouvelle génération d'AMD seront basés sur le cœur du processeur Zen 4 et utiliseront une toute nouvelle plateforme - la première de la société depuis la sortie des processeurs Ryzen originaux en 2017. Le socket AM5 s'éloignera du socket PGA et utilisera plutôt un LGA, comme les processeurs d'Intel. Zen 4 est en soi une révision importante du cœur de Zen 3 qui comporte des changements massifs à la matrice d'E/S du processeur ainsi qu'une augmentation du cache L2.



AMD Next-Gen dans 3 mois ?







Comme vous pouvez le voir dans la diapositive ci-dessus, les processeurs de bureau basés sur Zen 4 seront connus sous le nom de série Ryzen 7000. AMD n'a pas encore annoncé de numéros de modèle ou de spécifications pour les puces, mais si les dernières informations de Greymon55 sont exactes, elles suivront probablement les conventions de dénomination existantes pour les CPU Ryzen.



Dans le tweet ci-dessus, Greymon55 énumère les processeurs Zen 4 susceptibles d'être lancés. Il ne définit aucune spécification, mais nous savons que la série Ryzen 7000 a un maximum de 16 cœurs, tout comme les Ryzen 5000 et 3000. Si l'on s'en tient à la convention d'appellation en vigueur, cela fait du 7950X le SKU haut de gamme à 16 cœurs, du 7900X un processeur à douze cœurs, du 7800X un processeur à huit cœurs, et du 7600X un processeur à six cœurs.



Il s'agit notamment de la même gamme exacte qu'AMD avait pour le lancement de ses processeurs de la série Ryzen 5000 à la fin de 2020. Ainsi, rien de tout cela n'est particulièrement surprenant, mais ce qui est surprenant, c'est la rumeur supplémentaire selon laquelle AMD prévoit d'avoir des produits compatibles avec le Socket AM4 basés sur les cœurs Zen 4.







Cette notion provient d'un revendeur et Greymon55 lui-même note qu'il s'agit d'une rumeur de qualité douteuse, mais il n'est pas impossible qu'AMD puisse mettre au point une sorte de conception hybride avec des cœurs de CPU Zen 4 et une matrice d'E/S Zen 3. Cela vous priverait de la plupart des avantages de la plate-forme AM5, y compris PCIe 5.0 et la mémoire DDR5, mais cela pourrait constituer une option de mise à niveau alléchante pour ceux qui ont des systèmes AM4.







AMD n'a pas encore donné de dates solides sur la série Ryzen 7000, mais les processeurs "Raphael" sont censés être entrés en production dès avril de cette année. Une photo qui a fuité de ce qui est censé être une "réunion de promotion des revendeurs" d'AMD Chine hier semble indiquer que les processeurs Socket AM5 seront mis en vente le 15 septembre 2022, mais il y a peu de contexte pour aller avec l'image. Si cette date est exacte, nous en sommes à moins de trois mois.



HOTHARDWARE