Le ventilateur UNI FAN SL-INF 120 de Lian Li : installation facile, look unique



L'UNI FAN SL-INF 120 de Lian Li est un ventilateur PWM de 120 mm doté d'un système de connexion unique et bien pensé pour une gestion optimale des câbles. Ses puissantes valeurs de performance en font un appareil polyvalent que tu peux utiliser aussi bien comme ventilateur de boîtier que sur des radiateurs et des refroidisseurs de CPU. De plus, l'UNI FAN SL-INF 120 de Lian Li brille par son éclairage ARGB puissant qui, en combinaison avec des miroirs à l'infini, assure des effets lumineux uniques que tu peux commander avec la vitesse de rotation via le contrôleur fourni.



L'installation de la série UNI FAN SL-INF 120 de Lian Li suit un concept intelligent et unique : les ventilateurs possèdent des contacts à broches et sont reliés par un système de connexion pratique. Plusieurs ventilateurs sont ainsi reliés en un cluster et ne doivent plus être connectés individuellement par câble - ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'éviter les enchevêtrements de câbles. Les contacts à broches transmettent aussi bien le courant que les signaux PWM et ARGB.



Système de connexion révisé pour la série UNI FAN SL-INF 120 de Lian Li



Le système de connexion introduit avec les séries UNI FAN SL et AL a été encore amélioré pour la série UNI FAN SL-INF 120. D'une part, le système de connexion a été conçu de manière à ce que la fiche puisse être retirée. Cela permet d'éviter d'éventuelles collisions avec les raccords du radiateur et donne en même temps un aspect plus ordonné.



D'autre part, la connexion pour le module de câble a été réduite et déplacée au centre du cadre, ce qui facilite également l'utilisation sur les radiateurs. Les câbles précédemment séparés pour l'alimentation et l'ARGB ont été regroupés en un seul câble à 7 broches qui peut être orienté dans deux directions. Tu peux brancher ces câbles sur le contrôleur fourni.



Remarque : les connecteurs de la série SL-INF ne sont pas compatibles avec les séries SL et AL !



Convient pour les boîtiers, les radiateurs et les refroidisseurs d'air de CPU



Le palier lisse hydrodynamique du Lian Li UNI FAN SL-INF 120 assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. La réduction des pertes par frottement permet d'atteindre des vitesses de rotation plus élevées que les ventilateurs traditionnels pour une consommation d'énergie identique. La vitesse effective se situe entre 200 et 2100 tr/min. Sur demande, le ventilateur peut être complètement désactivé par logiciel.



Avec jusqu'à 29 dB(A) à pleine charge, les UNI FAN SL-INF 120 sont encore plus silencieux que la série SL originale et offrent également des valeurs de performance plus élevées avec un débit de 104,14 m³/h et une pression statique de 2,66 mmH2O à pleine vitesse.



Éclairage ARGB puissant et miroir à l'infini



L'UNI FAN SL-INF 120 de Lian Li est équipé de 40 LED RGB adressables numériquement. Elles sont réparties sur le moyeu du rotor et sur deux fines bandes dans le cadre en aluminium. Des miroirs à l'infini sont également installés à l'avant du moyeu et sur deux côtés, ce qui renforce les effets d'éclairage de manière unique.



Pour contrôler la vitesse de rotation et l'éclairage ARGB, tu peux connecter jusqu'à quatre clusters de quatre ventilateurs chacun au contrôleur fourni. Ils sont reconnus par le logiciel gratuit L-Connect 3 et peuvent être configurés via celui-ci. Tu peux également relier le contrôleur à ta carte mère et contrôler l'éclairage et la vitesse des ventilateurs via le logiciel de cette dernière. Le contrôleur comporte encore deux connecteurs SM à 3 broches, par exemple pour l'éclairage de la pompe du Galahad-AIO de Lian Li.



