POWERCOLOR nous propose une nouvelle carte graphique : La RX6650XT HELLHOUND White Edition.



TUL sort un modèle tout blanc de sa carte graphique Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 6650 XT 8GB GDDR6.























Il s'agit d'une variante de couleur de la carte graphique "Hellhound AMD Radeon RX 6650 XT 8GB GDDR6", et le refroidisseur VGA est un refroidisseur original avec deux ventilateurs de refroidissement avec LED blanche intégrée, 6 mm x 3 heat pipes, plaque de base en cuivre nickelé, etc. En outre, il est doté d'un circuit d'alimentation robuste avec une configuration 6 + 2 phases par DrMOS, de la technologie Mute Fan qui ferme le ventilateur à 60 ° C ou moins, et d'un double BIOS qui peut basculer entre le mode OC et le mode silencieux.



Les spécifications primaires comprennent 2 048 processeurs stream, une horloge de jeu de 2 486 MHz (mode OC) / 2 410 MHz (mode silencieux), une horloge boost de 2 689 MHz (mode OC) / 2 635 MHz (mode silencieux), une vitesse de mémoire de 17,5 Gbps et une largeur de bus mémoire de 512 Mo. La mémoire GDDR6 de 8 Go a une largeur de 128 bits. Le connecteur d'alimentation auxiliaire est de 8 broches x 1, et les dimensions de la carte (avec le support) sont de 232 mm de longueur, 150 mm de largeur et 45 mm de profondeur.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D