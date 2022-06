COLORFUL présente le PC de jeu tout-en-un G-ONE PLUS.



Colorful Technology Company Limited, fabricant professionnel de cartes graphiques, de cartes mères, de solutions de jeu et multimédia tout-en-un et de stockage haute performance, présente le PC de jeu tout-en-un G-ONE PLUS alimenté par les derniers processeurs Intel Core de 12e génération et la carte graphique NVIDIA RTX.



















Le COLORFUL G-ONE PLUS est doté de nombreuses fonctionnalités orientées vers le jeu, notamment un écran IPS 2K 165 Hz de 31,5 pouces, des haut-parleurs stéréo intégrés et un rétroéclairage RVB entièrement personnalisable. Ce PC de jeu est également équipé d'une caméra Lift dissimulable et d'une station de recharge sans fil Qi intégrée sur son support ergonomique. Le G-ONE PLUS est le PC de jeu haute performance le plus compact qui soit, parfait pour les espaces de jeu modernes.



Configuration puissante



Le COLORFUL G-ONE PLUS est équipé des derniers processeurs Intel Core de 12e génération - jusqu'à un processeur Intel Core i9-12900H à 14 cœurs (6 P-Cores + 8 E-Cores), 20 threads. Il est également doté d'une carte graphique discrète, une NVIDIA GeForce RTX 3060, qui prend en charge les technologies avancées de NVIDIA, notamment DLSS 2.0 et Ray Tracing. En ce qui concerne la mémoire, le G-ONE PLUS est équipé d'une mémoire DDR4-3200 MHz de 16 Go maximum, extensible jusqu'à 64 Go (2x32 Go). Le stockage peut être configuré jusqu'à 1 To de SSD NVMe avec un autre emplacement M.2 2280 PCIe Gen3 x4 disponible pour l'extension du stockage.



Système de refroidissement silencieux



Le COLORFUL G-ONE PLUS dispose d'un système de refroidissement puissant mais silencieux pour assurer une gestion thermique efficace. Le PC de jeu AIO dispose d'une tour de refroidissement verticale qui dissipe la chaleur vers le haut - le flux naturel de la chaleur. Le système de refroidissement dispose de canaux de refroidissement indépendants pour le GPU et le CPU. La solution de refroidissement utilise quatre caloducs de 10 mm et un caloduc de 8 mm, ainsi que deux turbofans. Les turbofans sont dotés d'un nouveau design à 52 pales qui permet d'augmenter le débit d'air de 20 % par rapport aux designs précédents. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres de refroidissement et utiliser différents modes via l'application iGame Center. Quatre modes sont disponibles pour les utilisateurs : silencieux, divertissement, performance et mode boost.



Grand écran de jeu 165 Hz



L'ordinateur de jeu G-ONE PLUS AIO est équipé d'un écran IPS 2K (2560x1440) de 31,5 pouces. Il est doté de la technologie HDR400 qui offre une luminosité et un contraste exceptionnels. En outre, il couvre 99 % de la gamme de couleurs sRGB pour une reproduction nette et précise des couleurs. Conçu pour les jeux, le taux de rafraîchissement de 165 Hz de l'écran permet d'obtenir des visuels fluides et NVIDIA G-SYNC offre des jeux fluides.



Caméra élévatrice et haut-parleurs stéréo



L'ordinateur de jeu G-ONE PLUS AIO est équipé d'une caméra escamotable qui se déploie en cas de besoin. Il suffit de l'enfoncer dans le moniteur pour la dissimuler. Le G-ONE PLUS est également équipé de deux haut-parleurs stéréo de 5 watts.



Support ergonomique avec station de charge sans fil



Le G-ONE PLUS utilise un support ergonomique qui permet aux utilisateurs de l'incliner de -5° à 15° et de le faire pivoter de 15° vers la gauche ou la droite. L'avant de la base du support est une station de charge sans fil Qi, juste en dessous du bouton d'alimentation. Elle délivre jusqu'à 15 W de charge sans fil, compatible avec la charge sans fil 5 W/7,5 W 10 W.



Interface riche



Le G-ONE PLUS est doté d'une interface riche au niveau des E/S arrière, notamment HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4 pour les écrans secondaires. L'E/S arrière comporte également deux ports USB 2.0, un port LAN 2,5 GbE, un port USB Type-C (USB 3.2 Gen2) et une entrée CC pour l'alimentation. Le PC AIO dispose également de ports dédiés sur les côtés pour les périphériques de jeu. L'entrée/sortie latérale comprend deux ports USB pour votre souris et votre clavier aux côtés des ports audio pour les casques de jeu. Il y a également trois boutons multifonctions sur l'autre côté pour régler la luminosité et le volume.



Éclairage RVB, modes et surveillance via iGame Center



Le G-ONE PLUS est doté d'un rétroéclairage RVB qui se configure à l'aide de l'iGame Center. L'iGame Center fournit également un moniteur en temps réel et des options de réglage pour les utilisateurs avancés. Quatre modes prédéfinis sont disponibles dans l'application iGame Center pour ajuster les performances et le refroidissement du PC de jeu.



Caractéristiques principales :



- Processeurs Intel Core de 12e génération,

- Écran 2K 165 Hz HDR400 de 31,5 pouces,

- Graphique NVIDIA GeForce RTX 3060,

- Supporte NVIDIA G-SYNC,

- Supporte NVIDIA DLSS 2.0 et Ray Tracing,

- Jusqu'à 16 Go de mémoire DDR4-3200 MHz (extensible à 64 Go),

- Jusqu'à 1 To de stockage SSD NVMe rapide (deux emplacements M.2 PCIe Gen3x4 disponibles),

- Caméra élévatrice,

- Station de charge sans fil Qi intégrée (15 W max.),

- Intel Wi-Fi 6E + LAN 2,5 GbE,

- Haut-parleurs stéréo 2x 5 W,

- Châssis robuste en alliage d'aluminium,

- Rétroéclairage ambiant RGB,

- Surveillance en temps réel, personnalisation RVB, changement de mode via iGame Center,

- Windows 11.



Voici la fiche technique de la gamme :







Disponibilité et Prix



L'ordinateur de jeu tout-en-un COLORFUL G-ONE PLUS est disponible en trois configurations. COLORFUL lancera le modèle G-ONE PLUS Intel Core i7 12700H à 1 999 Dollars. Les modèles i5 et i9 seront lancés à une date ultérieure.



TECHPOWERUP