Support des SSD WD_BLACK P40/SN850X et du Gaming Mode 2.0 dans le Dashboard 3.7.







Western Digital annonçait au mois de mai deux nouveaux SSD destinés aux joueurs (gamme WD_BLACK).







Il s'agit pour commencer du WD_BLACK P40 Game Drive SSD Series qui est un petit boîtier externe qui utilise l'interface USB 3.2 Gen2x2 permettant d'atteindre des débits théoriques allant jusqu'à 20 Gbit/s (environ 2 000 Mo/s) à savoir exactement les mêmes performances de transfert que celles déjà proposées par le P50 sorti en 2020. Ce qui différencie le P50 du nouveau P40 vient simplement de la présence d'un éclairage RGB sur ce dernier.



D'ailleurs, l'autre nouveau produit récemment annoncé par Western Digital, le WD_BLACK SN850X NVMe SSD, est également doté d'un éclairage RGB si ce n'est qu'il s'agit d'un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 dont les débits en lecture peuvent atteindre 7 300 Mo/s d'après le constructeur. Les capacités annoncées du SN850X sont de 1 To, 2 To et 4 To.



Pour configurer les effets lumineux RGB de ces deux SSD WD_BLACK P40 et WD_BLACK SN850X, Western Digital propose une mise à jour de son logiciel Dashboard en version 3.7 qui fonctionne exclusivement sous Windows. Il est possible d'y sélectionner les couleurs et les effets générés par le SSD ou encore de créer des profils. Mais ces deux SSD peuvent également être synchronisés avec la majorité des autres solutions RGB du marché comme celles d'ASUS (Aura), GIGABYTE (RGB Fusion) et MSI (Mystic Light) mais aussi celle de Razer (Chroma).



Le Dashboard 3.7 passe au Gaming Mode 2.0



Outre l'éclairage RGB, ces deux nouveaux SSD P40 et SN850X inaugurent la nouvelle option Gaming Mode 2.0 (dans les notes de version) ou Game Mode 2.0 (dans le communiqué de presse) à travers le logiciel Dashboard 3.7 qui remplace le Gaming Mode 1.0 que nous connaissions pour les SSD WD_BLACK existants. Le Gaming Mode permettait de désactiver purement et simplement les fonctionnalités d'économie d'énergie dans le firmware du SSD pour offrir les meilleures performances possibles. La version 2.0 de cette fonctionnalité permettrait, selon Western Digital, d'aller un peu plus loin en utilisant de nouvelles techniques d'optimisations comme la charge prédictive et la gestion thermique adaptative qui servent à priori à prévoir quelle sera la charge de travail du SSD à un instant T et à ajuster la charge du SSD en fonction de sa température. A voir dans la pratique si les gains de ce Gaming Mode 2.0 sont véritablement convaincants !



Il n'est pas encore précisé si seuls les deux nouveaux SSD de mai 2022 sont compatibles avec le Gaming Mode 2.0 ou bien si tous les SSD WD_BLACK en profitent. A vérifier donc.



Par ailleurs, l'application Dashboard 3.7 ajoute plusieurs autres améliorations et corrections comme un mode d'installation silencieuse pour l'installateur qui passe en version 5.3.2.2. Cela pourra être utile pour installer le logiciel sur un parc de plusieurs machines ou pour l'intégrer dans un script d'installation de l'OS.



Tous les SSD Western Digital, HGST et SanDisk sont supportés par la boîte à outils de maintenance Dashboard qui propose de nombreuses fonctionnalités comme nous l'avions vu dans notre dossier de l'époque sur le sujet (statut du SSD, informations utiles, test des performances, mise à jour du firmware, effacement des données...). Mais depuis peu, le logiciel est également compatible avec les disques durs de la marque.



Téléchargement pour Windows 10/11



- Application Western Digital Dashboard 3.7.2.5 : Cliquez ICI,

- Application SanDisk Dashboard 3.7.2.5 : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS