TEAMGROUP lance les mémoires ELITE SO-DIMM DDR5 5600MHz et ELITE U-DIMM DDR5 5600MHz.



TEAMGROUP lance des modules plus rapides à 5600MHz pour les séries de mémoires ELITE SO-DIMM DDR5 et ELITE U-DIMM DDR5. Initialement proposées à la fréquence de base de 4800 MHz, les nouvelles mémoires ELITE SO-DIMM DDR5 5600 MHz et ELITE U-DIMM DDR5 5600 MHz offrent une augmentation des performances des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables pour une meilleure productivité et une efficacité opérationnelle globale.







De meilleures performances à DDR5-5600MHz



En réponse à la demande croissante d'informatique à haut débit et de technologie numérique, TEAMGROUP a introduit les modules de mémoire ELITE SO-DIMM DDR5 5600MHz et ELITE U-DIMM DDR5 5600MHz améliorés, qui offrent des fréquences plus élevées et une faible consommation d'énergie. Les spécifications actualisées de la mémoire ELITE répondent pleinement aux besoins des applications professionnelles, d'apprentissage et de divertissement sur les ordinateurs de bureau et portables. Avec une faible tension de fonctionnement de 1,1 V, la consommation électrique de la mémoire est considérablement réduite, ce qui prolonge la durée de vie des ordinateurs sur lesquels elle est installée. En outre, la fonction Same-Bank Refresh de la DDR5 et la structure optimisée du circuit intégré permettent de traiter deux fois plus de données simultanément que la DDR4, ce qui permet aux ordinateurs de fonctionner de manière plus fluide en mode multitâche et d'améliorer considérablement l'efficacité opérationnelle.



Disponibilité



Les mémoires TEAMGROUP ELITE SO-DIMM DDR5 5600MHz et ELITE U-DIMM DDR5 5600MHz seront disponibles en différentes capacités de kit, dans la boutique officielle Amazon de TEAMGROUP aux États-Unis en juillet 2022.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les pages produits ci-dessous :



- TEAMGROUP ELITE SO-DIMM DDR5 Memory : Cliquez ICI,

- TEAMGROUP ELITE U-DIMM DDR5 Memory : Cliquez ICI.



