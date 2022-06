GUNNIR annonce une carte graphique personnalisée Arc A380 Photon OC.



La GUNNING A380 Photon OC semble être la première variante personnalisée de la carte graphique Intel Arc A380 récemment sortie. La carte est équipée d'une solution de refroidissement à double ventilateur et d'un dissipateur thermique en aluminium avec un seul connecteur d'alimentation à 8 broches. La carte est équipée de 6 Go de mémoire GDDR6 fonctionnant à 15,5 Gbps, ce qui est une légère baisse par rapport à la référence qui fonctionne à 16 Gbps.



















Les performances devraient toutefois être supérieures à celles du modèle de référence avec une vitesse d'horloge maximale accrue de 2450 MHz et une consommation de 92 W. Le A380 Photon comprend quatre sorties d'affichage avec 3x DisplayPort et 1x HDMI 2.0 et sera disponible dans un premier temps en tant que partie intégrante de systèmes pré-construits. La société a également annoncé la sortie prochaine d'un ventilateur graphique Arc avec une configuration de refroidissement à trois ventilateurs qui pourrait être basée sur l'A770 ou l'A780.



EXPREVIEW