Drivers NVIDIA GeForce Game Ready R515 (516.40) pour Windows 11 22H2.







Après les drivers RTX Enterprise et Data Center, c'est au tour du pilote GeForce de migrer vers la branche R515 et ainsi de profiter de ses différentes optimisations.







Le nouveau pilote GeForce Game Ready 516.40 qui vient de voir le jour supporte en effet pleinement le système Windows 11 22H2 qui est déployé par Microsoft depuis le mois de mai. Il s'agit plus exactement de la build RTM 22621 du système (nom de code Nickel) qui est supportée par ces drivers. Le support de Windows 11 22H2 passe en particulier par le respect de nouvelles spécifications WDDM 3.1 sur lesquelles Microsoft est malheureusement resté bien discret pour l'instant.



Par ailleurs, pilote Game Ready oblige, cette mise à jour 516.40 ajoute des améliorations pour les jeux comme le support du battle royale Fall Guys Free for All qui est une version gratuite du jeu original sorti en 2020. Cette version gratuite de Fall Guys est attendue sur PC et consoles dès le 21 juin 2022.



NVIDIA annonce également le support des effets de lumière Ray Tracing pour les GPU GeForce RTX dans le jeu Jurassic World Evolution 2 qui bénéficie justement immédiatement de l'extension téléchargeable (DLC) gratuite Dominion Biosyn que l'on suppose obligatoire pour activer le RTX. Cette extension ajoute de nouveaux éléments tirés du film Jurassic World : Le Monde d'après sorti la semaine dernière dans les salles obscures.



Les jeux d'horreur de la franchise Resident Evil développée par Capcom à savoir Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7 : Biohazard bénéficient également de la technologie Ray Tracing grâce à ces drivers 516.40. Cela coïncide justement avec la sortie des grosses mises à jour de ces mêmes jeux qui apportent d'importantes améliorations graphiques pour les dernières consoles PS5 et Xbox Series X|S y compris le Ray Tracing comme ça tout le monde en profite.



Le jeu de survie multijoueur ICARUS est aussi concerné par cette mise à jour du pilote NVIDIA puisqu'il est désormais compatible avec la technologie Reflex pour réduire la latence lorsque le joueur déplace son personnage avec la souris.



La branche R515 apporte également du neuf pour l'API de calculs parallèles CUDA qui passe en version 11.7. L'API 3D Vulkan supportée par ces drivers passe, elle, en version 1.3.205.



Nouveaux profils OPS



Un certain nombre de titres disposent d'un profil Optimal Playable Settings (OPS) grâce à ce pilote ce qui permet d'activer en un clic dans le logiciel GeForce Experience d'activer les meilleurs réglages 3D possibles pour la configuration.



- Dolmen,

- Evil Dead : The Game,

- Five Nights at Freddy's : Security Breach,

- My Time At Sandrock,

- Paradise Killer,

- Sniper Elite 5,

- V Rising,

- Vampire : The Masquerade - Swansong,

- Warhammer 40,000 : Chaos Gate - Daemonhunters.



Pas de changement en revanche concernant la compatibilité matérielle puisque tous les GPU NVIDIA GeForce déjà supportés par la branche R510 restent pris en charge par les drivers R515 c'est à dire les familles Maxwell, Pascal, Volta, Turing et Ampere. Pas sûr en revanche que les fonctionnalités WDDM 3.1 soient activées pour tous les GPU.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 516.40 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Bande-annonce cinématique de Fall Guys Free for All : Cliquez ICI.



TOUSLEDRIVERS