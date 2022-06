Les ventilateurs SilentiumPC Fluctus 120 PWM et Fluctus 120 PWM ARGB sont désormais disponibles en packs de trois.



SilentiumPC, le fabricant européen de refroidisseurs de CPU, d'alimentations et de boîtiers de PC, annonce la disponibilité des ventilateurs Fluctus 120 PWM et Fluctus 120 PWM ARGB dans un pack de 3. Ces nouveaux packs sont parfaits pour les utilisateurs qui cherchent à mettre à niveau les ventilateurs de leur boîtier de PC et peuvent également améliorer considérablement les performances des solutions de refroidissement liquide AIO, tout en réduisant considérablement les niveaux de bruit. Le pack de trois permet également aux utilisateurs d'économiser de l'argent, plutôt que de devoir acheter des ventilateurs individuels à un prix plus élevé.















Chacun des ventilateurs SilentiumPC Fluctus 120 PWM et Fluctus 120 PWM ARGB est équipé d'un rotor unique à 9 pales avec des bords d'attaque dentelés. Ils fournissent la pression statique élevée nécessaire pour créer un bon flux d'air à travers les radiateurs denses des refroidisseurs de liquide tout-en-un. Les utilisateurs bénéficient d'une réduction des températures de 1 à 3°C par rapport aux autres ventilateurs couramment associés aux refroidisseurs de liquide AIO. Les niveaux de bruit sont également réduits de manière significative grâce aux excellentes performances acoustiques des ventilateurs de la série Fluctus. Une large gamme de régulation de la vitesse - de 300 (±100) à 1800 (±10%) RPM - permet au Fluctus 120 PWM d'être utilisé à la fois sur des radiateurs plus grands (360 mm) et plus petits (240 mm, 120 mm), qui nécessitent généralement des vitesses de ventilation plus élevées.



Disponibilité et Prix



Le nouveau kit Fluctus 120 PWM et le kit Fluctus 120 PWM ARGB sont disponibles dès aujourd'hui.



Les Prix :



- SilentiumPC Fluctus 120 PWM KIT : 29 euros,

- SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB KIT : 39 euros.



TECHPOWERUP