AMD améliore considérablement les performances d'OpenGL sous Windows avec le nouveau pilote 22H2.



AMD a longtemps été perçu comme étant à la traîne derrière NVIDIA en ce qui concerne les performances graphiques de l'API OpenGL, comme le montrent les benchmarks synthétiques qui vous laissent choisir entre différentes API, telles que DirectX 11, DirectX 12, Vulkan et OpenGL. On rapporte que la société a fait une percée technique qui pourrait améliorer de manière significative les performances des applications OpenGL, ce qui mettrait les GPU Radeon à égalité avec les GeForce dans les applications GL. Outre quelques vieux jeux, plusieurs applications de productivité continuent d'utiliser OpenGL, comme la suite Adobe Creative Cloud, ainsi que certains moteurs de rendu 3D.















AMD intègre son amélioration des performances d'OpenGL dans les pilotes destinés à Windows 11 22H2 (la version majeure prévue pour la seconde moitié de 2022). Avec cette version, Microsoft lance WDDM 3.1, et AMD a déjà sorti un pilote de prévisualisation destiné aux Windows Insiders, portant la version 31.0.12000.20010. Un rapide benchmark Unigine Valley avec le moteur de rendu OpenGL révèle une augmentation incroyable de 49,5% des taux de trame, ce qui amène l'échantillon de la RX 6800 XT à des niveaux de performance que l'on pourrait attendre de la RTX 3080. Une augmentation identique de 49,5 % de la fréquence d'images a été observée dans Unigine Superposition.



