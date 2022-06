LOGITECH nous propose deux nouveaux claviers : Le MX Keys Mini Combo for Business et le Signature MK650 Combo for Business.



Aujourd'hui, Logitech a dévoilé deux nouveaux combos souris-clavier pour entreprises - MX Keys Mini Combo for Business et Signature MK650 Combo for Business - conçus pour améliorer l'expérience et la productivité des employés. Les nouveaux combos incluent la sécurité sans fil Logi Bolt, conçue pour les entreprises afin d'assurer la tranquillité d'esprit des services informatiques, avec une connectivité robuste même dans les environnements sans fil encombrés. Ils sont également compatibles avec le logiciel Logi Options+, récemment lancé, pour une personnalisation facile des produits et des préréglages basés sur les applications afin d'optimiser le flux de travail et d'accroître l'efficacité.







"Ces nouveaux combos souris et clavier, conçus pour répondre aux divers besoins des entreprises et des employés, élargissent notre portefeuille de produits d'entreprise", a déclaré Joseph Mingori, vice-président et directeur général de B2B pour la créativité et la productivité chez Logitech. "Avec cette nouvelle approche, appelée La nouvelle logique du travail, nous reconnaissons que le modèle unique n'est plus viable et que chacun devrait disposer des périphériques les mieux adaptés à son style de travail pour une expérience idéale sur le lieu de travail."



Signature MK650 Combo pour les entreprises



Notre gamme de produits Signature pour les entreprises offre des fonctionnalités nettement supérieures à celles des souris et claviers couramment utilisés, offrant ainsi le confort et la productivité que chaque employé mérite. Disponible en graphite et en blanc cassé, le clavier du combo est doté d'un repose-poignets souple intégré et les poignées latérales en caoutchouc de la souris profilée assurent un confort tout au long de la journée.



Les nouveaux raccourcis de productivité à une touche du clavier et la frappe Perfect Stroke permettent d'accroître l'efficacité tout en améliorant l'expérience des employés. La souris est dotée de la technologie Silent Click, qui réduit le bruit des clics de 90 %, ainsi que de la technologie SmartWheel pour un défilement ultra-rapide et une précision ligne par ligne.



MX Keys Mini Combo pour les entreprises



Pour les employés dont les flux de travail sont plus avancés, la souris MX Keys Mini Combo for Business offre performances et polyvalence dans un design minimaliste qui libère de l'espace sur le bureau et améliore la productivité. Disponible en graphite, ce combo hautes performances comprend la souris portable MX Anywhere 3 for Business et le clavier puissant et compact MX Keys Mini for Business. Le combo plug-and-play rechargeable est compatible avec tous les principaux systèmes d'exploitation, ce qui facilite son déploiement et sa gestion.



Le clavier offre une expérience de frappe fluide avec une excellente réponse tactile. Les touches rétroéclairées brillent de mille feux grâce à une gestion intelligente de l'alimentation, qui ajuste automatiquement la luminosité pour préserver l'autonomie de la batterie. La souris fonctionne sur presque toutes les surfaces, y compris le verre, et la molette MagSpeed offre aux utilisateurs un défilement plus rapide et plus précis, au pixel près.



Logi Options+



Intuitive et facile à utiliser, Logi Options+ est une application logicielle qui permet des personnalisations telles que la désignation des actions des touches et des boutons latéraux, des préréglages spécifiques aux applications, le déclenchement de la dictée et la navigation entre plusieurs ordinateurs avec des souris compatibles avec Flow pour optimiser le flux de travail. Options+ peut être déployé en masse, ce qui permet au service informatique d'installer et de configurer silencieusement certains paramètres de l'application pour répondre aux exigences de l'entreprise.



Sécurité sans fil Logi Bolt



Logi Bolt est le protocole de connectivité sans fil de nouvelle génération de Logitech. Basé sur la technologie sans fil Bluetooth Low Energy, Logi Bolt comprend de multiples mesures de sécurité conçues pour assurer la tranquillité d'esprit du service informatique en minimisant les risques de vulnérabilité de l'entreprise, tant au bureau qu'à distance. Il offre également une connectivité robuste, même dans les environnements sans fil encombrés. Enfin, il est conçu avec le mode de sécurité Bluetooth 1, niveau 4, également connu sous le nom de mode de connexions sécurisées uniquement, qui est conforme aux normes FIPS (Federal Information Processing Standards).



Durabilité



Les nouveaux combos Logitech for Business comprennent un emballage en papier recyclable provenant de forêts certifiées FSC et d'autres sources contrôlées. De plus, tous les produits Logitech sont certifiés neutres en carbone. Lorsque vous achetez un produit Logitech, l'empreinte carbone de ce produit a été réduite à zéro grâce au soutien de la foresterie, des énergies renouvelables et des communautés affectées par le climat qui réduisent le carbone. En outre, une partie des pièces en plastique utilisées dans le combo Signature MK650 est fabriquée à partir de plastique recyclé après consommation (PCR) : 21 % pour le clavier K650 blanc cassé et 28 % pour le clavier graphite, et 26 % pour la souris M650 blanc cassé et 64 % pour la souris graphite.



Prix et disponibilité



Le MX Keys Mini Combo et le Signature MK650 Combo seront disponibles en août 2022. Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP