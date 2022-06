AGON by AOC annonce l'AGON PRO AG344UXM avec panneau MiniLED 170Hz.



AGON by AOC - l'une des plus grandes marques de moniteurs de jeu et d'accessoires informatiques au monde - présente l'AGON PRO AG344UXM, un moniteur ultra-large de 34 pouces (86,4 cm) aux performances époustouflantes : un rétroéclairage MiniLED avec 1152 zones de gradation pour obtenir un affichage DisplayHDR 1000 de haut niveau, une fréquence de rafraîchissement de 170 Hz, un temps de réponse GtG de 1 ms pour des mouvements fluides et une résolution UWQHD élevée de 3440x1440 pour une clarté et des détails accrus. Tout en offrant une grande immersion dans les titres de simulation, de course et de première personne où la vision périphérique supplémentaire profite à l'utilisateur, l'AG344UXM couvre également les tâches de bureau à domicile et de streaming avec élégance grâce à la connectivité HDMI 2.1 et USB-C intégrée et à un commutateur KVM intégré.











L'AG344UXM élargit la gamme de moniteurs haut de gamme AGON PRO pour les joueurs passionnés avec un modèle ultra-large exceptionnel. Avec un rétroéclairage MiniLED, l'AG344UXM dispose d'une quantité supérieure de 1152 zones de gradation qui peuvent s'allumer ou s'éteindre individuellement pour obtenir des zones localisées dans le noir complet ou des sections illuminées à 1000 nits de luminosité de pointe dans la même image. Certifiée VESA DisplayHDR 1000, cette gamme dynamique élevée augmente considérablement le contraste perçu et crée une image plus vraie que nature, affichant simultanément la lumière brûlante du soleil et les ombres profondes et sombres sans délaver l'image totale. Avec son panneau IPS aux couleurs précises, l'AG344UXM offre de larges angles de vision de 178°/178°, une profondeur de couleur de 10 bits et une large couverture de gamut de 99% DCI-P3 et 100% sRGB, reproduisant des teintes vives et punchy, comme le voulaient les artistes de jeux vidéo.











L'AG344UXM fait partie de la gamme AGON PRO d'AOC, dont l'objectif est d'offrir aux légendes de la communauté des joueurs des technologies de pointe à l'épreuve du temps. Soutenu par le taux de rafraîchissement de 170 Hz et le temps de réponse GtG de 1 ms de sa dalle IPS rapide, l'AG344UXM excelle naturellement en tant que moniteur de jeu avec des mouvements fluides et fluides dans les titres d'action rapides, y compris la technologie Adaptive-Sync pour éliminer les déchirures et les bégaiements. En outre, le rapport d'aspect ultra-large remplit le champ de vision des utilisateurs et porte l'immersion à un niveau supérieur.







La polyvalence à son meilleur



L'AG344UXM s'impose comme l'écran unique par excellence pour toutes les tâches, du divertissement/jeu au travail et à la productivité. Doté de la connectivité DisplayPort 1.4 et HDMI 2.1, l'AG344UXM peut être facilement connecté à la dernière génération de GPU ou aux consoles actuelles. En outre, l'AG344UXM dispose d'une entrée USB-C, qui prend en charge le transfert du signal d'affichage complet avec un taux de rafraîchissement de 170 Hz et une couleur de 10 bits, tout en fournissant simultanément 90 W USB Power Delivery. Cela signifie qu'un ordinateur portable haut de gamme ou un mini-PC puissant peut également être connecté au moniteur pour profiter de la fréquence de rafraîchissement élevée du moniteur en utilisant l'USB-C, tout en étant alimenté et chargé.



La connectivité USB-C n'est qu'une fraction des capacités totales de la station d'accueil USB. L'AG344UXM dispose d'un hub USB à 4 ports avec un port USB-B en amont. En pratique, un clavier et une souris connectés au hub USB de l'AG344UXM peuvent être basculés avec le commutateur KVM pour contrôler le dispositif connecté via le port USB-C (par exemple, un ordinateur portable) ou via le port USB-B en amont (par exemple, un PC de bureau), offrant un contrôle total sur plusieurs dispositifs avec un bureau propre. Pour tirer le meilleur parti de la large toile horizontale, l'AG344UXM prend également en charge le mode Picture-by-Picture.



Les joueurs haut de gamme d'aujourd'hui sont plus qu'habitués à montrer leurs talents et leurs capacités sur des livestreams ou des montages épiques, et il y a un nombre croissant de joueurs qui deviennent des créateurs de contenu. Pour ce type de public, l'AG344UXM est tout à fait approprié. Le rapport d'aspect ultra-large n'est pas seulement immersif pour les jeux, mais augmente également la productivité dans les tâches professionnelles. Une plus grande partie de la ligne de temps d'un logiciel de montage vidéo est visible d'un seul coup d'œil sur un écran ultra-large comme l'AG344UXM. Dans les tâches quotidiennes, deux applications peuvent être placées côte à côte, ce qui améliore le fonctionnement multitâche. Par ailleurs, la surface d'écran supplémentaire permet de placer une fenêtre de chat ou le logiciel de streaming à côté du jeu en cours. L'avantage du format d'image 21:9 de l'AG344UXM est également mis en valeur lorsque vous regardez des films, accompagnés par des haut-parleurs 2x 8 W DTS.



Le design saisissant de l'AG344UXM suit le langage de conception de ses frères et sœurs AGON PRO avec une face avant sans cadre à trois côtés et des accents rouges à l'arrière, récompensés par le "Red Dot Design Award". Pour une personnalisation accrue, l'éclairage LightFX RGB à l'arrière peut être synchronisé avec d'autres périphériques AOC à l'aide du logiciel G-Menu. En termes d'ergonomie, le support métallique robuste de l'AG344UXM offre un réglage de l'inclinaison et du pivotement pour répondre aux préférences de chacun.



Les paramètres OSD de l'AG344UXM peuvent être réglés à l'aide de la télécommande filaire (QuickSwitch), du joystick à 5 directions situé à l'arrière, ou du logiciel G-Menu susmentionné. Ceci permet aux utilisateurs de sélectionner - entre autres options - un des 6 modes de jeu dédiés, de basculer des paramètres tels que AOC Game Color (saturation), Dial Point (superposition du réticule), compteur FPS, ou le mode LowBlue.



Disponibilité et Prix



L'AGON PRO AG344UXM sera disponible à partir de juillet 2022 au prix de 1 664.90 euros.



TECHPOWERUP