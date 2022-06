Drivers AMD Software : PRO Edition pour les GPU Radeon professionnels.







Trois mois après le lancement des drivers AMD Software : Adrenalin Edition qui remplaçaient les drivers Radeon Software des cartes graphiques grand public, AMD lance désormais les drivers AMD Software : PRO Edition qui succèdent, eux, aux drivers Radeon PRO Software for Enterprise des GPU professionnels.







Outre ce simple changement de nom, ce pilote AMD Software : PRO Edition (numéroté 22Q2 pour sa première version) est basé sur la toute nouvelle branche 22.10 du pilote AMD qui contient diverses optimisations en terme de performances en particulier pour les applications utilisant l'API DirectX 11.



AMD ne rentre pas vraiment dans les détail des gains offerts par ces drivers pour les Radeon PRO mais annonce que les utilisateurs professionnels devraient bénéficier de temps de rendu et d'encodage vidéo plus rapides, de performances plus fluides pour les interactions avec les modèles 3D, d'un Ray Tracing rationalisé et de traitements graphiques plus puissants. Le constructeur renchérit en affirmant que ces drivers sont spécialement conçus pour les créateurs, un terme qui n'est sans doute pas choisi au hasard puisqu'il est aussi mis en avant par NVIDIA dans son pilote Studio...



Au passage, AMD annonce que ces drivers ont été particulièrement optimisés pour l'application de rendu 3D Maxon Redshift et le GPU Radeon PRO W6800 dont les 32 Go de mémoire peuvent désormais être entièrement utilisés comme mémoire tampon par Redshift pour la manipulation en temps réel des objets 3D.



Nous pouvons rajouter que l'API Vulkan 1.3 est maintenant supportée par ces drivers AMD Software : PRO Edition 22.Q2 mais aussi que de nouvelles cartes graphiques pour stations de travail mobiles sont supportées comme les modèles Radeon PRO W6300M et Radeon PRO W6500M. Le GPU desktop Radeon PRO W6400 fait par ailleurs son arrivée dans le pilote unifié.



Pour finir, on remarque dans les fichiers INF l'ajout de nouvelles références Radeon PRO Graphics qui semblent correspondre aux solutions graphiques intégrées aux nouveaux APU Ryzen PRO 6000 Series (nom de code Rembrandt) basés sur la microarchitecture Zen 3+.



Pour le reste, ces drivers AMD Software : PRO Edition supportent les mêmes APU et GPU que les précédents pilotes Enterprise à savoir tous les GPU professionnels depuis les Radeon Pro 400 Series suivis des séries 500, Vega, W5000, W6000, WX x100, WX x200... Mais ce n'est pas tout puisque les GPU de gaming Radeon sont également pris en charge par le pilote PRO ce qui peut être intéressant si l'on souhaite utiliser une application graphique professionnelle même si AMD ne garantit pas le bon fonctionnement et offre un support tel quel.



Drivers AMD Software : PRO Edition 22.Q2 WHQL



- Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Windows Server 2016 : Cliquez ICI,

- Windows Server 2019 : Cliquez ICI.



