[RETRO] Test de la Radeon HD 6850 Low Profile d'AFOX.



Avertissement : L'article suivant est en grande partie traduit automatiquement à partir de l'original allemand, et la traduction n'a pas été révisée ou vérifiée en profondeur. Merci de votre compréhension !



Pourquoi toujours tester ce que tout le monde teste ? Après les nombreux tests exclusifs de ces dernières semaines, nous pouvons à nouveau proposer aujourd'hui dans la revue un candidat test qui n'a encore été vu nulle part. Nous sommes toujours heureux lorsque des colis au contenu mystérieux nous parviennent. Car c'est exactement à ce moment-là que la joie de la découverte est à nouveau de mise. Cette fois-ci aussi. Une petite carte aux grandes performances annoncées - mais le principe de refroidissement imaginé par Afox fonctionne-t-il vraiment dans la pratique ? Et si oui, qu'est-ce que nos oreilles pourraient avoir à endurer ? Beaucoup de questions, une carte graphique et le temps nécessaire pour y répondre.







Et une autre chose nous a surpris : la Radeon HD 6850 est spécifiée avec un peu moins de 130 watts et la carte testée aujourd'hui n'a pas de connecteur PCIe séparé ! Cela marchera-t-il un jour ? Confucius dit que tout ne se mange pas aussi chaud qu'il est cuit... Bon.



Données techniques







La HD 6850 LP est la première Radeon 6850 prête à être commercialisée au format bas profil et donc aussi la première carte graphique actuelle de milieu de gamme qui peut être facilement installée dans des boîtiers HTPC bas. Les spécifications techniques ne diffèrent pas de celles des cartes classiques, et l'horloge a également été laissée telle quelle à titre de référence. La solution présentée ici est basée sur un design bas à 2 fentes avec deux ventilateurs en rotation constante.



En plus de la carte, un manuel, un CD avec les pilotes et un support pour une utilisation en profil bas sont également inclus. La carte est équipée d'un port DVI-D et d'un Displayport de taille normale, le HDMI ne fonctionne ici que via un adaptateur. Malgré un connecteur DVI-I intégré, aucun signal analogique ne passe. Le connecteur est câblé en pur DVI-D, ce qui est un peu déroutant. La carte n'a pas d'autre connecteur d'alimentation, Afox s'appuie ici sur la durabilité des cartes modernes comme elle l'a fait avec la carte à emplacement unique. Nous en reparlerons plus tard.



Voici la fiche technique :







