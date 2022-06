COOLER MASTER nous propose un nouveau boitier PC : Le CMP510.



Avec une construction qui fournit un flux d'air et de lumière, le CMP 510 de Cooler Master dispose d'une bande ARGB lumineuse pour orner le panneau avant. Le mesh constitue une partie importante de sa structure pour offrir un potentiel de refroidissement optimal.



















L'arête du sabre



La prise en charge du refroidissement liquide et la possibilité de loger un total de 6 ventilateurs garantissent que le CMP 510 est toujours prêt pour les mises à niveau thermiques. L'espace libre pour les cartes graphiques s'étend sur 350 mm pour prendre en charge les cartes les plus récentes et les plus grandes.



Bande ARGB



Une bande ARGB lumineuse est découpée dans la géométrie épurée du design du panneau avant.



Options de refroidissement polyvalentes



La prise en charge d'un maximum de six ventilateurs et le support de radiateur avant, supérieur et arrière garantissent que les performances ne sont pas compromises.



Grandes prises d'air filtrées



Le panneau avant est doté d'une grille d'admission de grande taille, sans restriction, afin d'assurer une circulation d'air optimale dans le système.



Revêtement noir intégral et couvercle de bloc d'alimentation



Laissez votre système se démarquer avec un fond entièrement noir et un couvercle de bloc d'alimentation pour cacher les câbles.



Housse d'alimentation respirante



Le couvercle de l'alimentation est ventilé sur le dessus de l'emplacement de l'alimentation, ce qui permet d'installer des unités à refroidissement actif avec le ventilateur vers le haut ou vers le bas, avec également la possibilité d'installer des alimentations à refroidissement passif.



De la place pour les mises à niveau



La prise en charge d'une carte graphique de 350 mm, d'un refroidisseur de CPU de 162 mm et de plusieurs emplacements de ventilateurs/radiateurs permet d'effectuer des mises à niveau pour rester en tête du jeu.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 27 juillet 2022. Le prix est de : 94.95 euros.



COOLER MASTER