VIPER GAMING lance le SSD NVMe VPR400 RGB.



VIPER GAMING, une division de PATRIOT memory, lance le VPR400 RGB NVMe SSD doté d'une interface PCIe Gen 4x4 offrant jusqu'à 4600MB/s en lecture et jusqu'à 4400MB/s en écriture. Un dissipateur thermique unique en aluminium a été inclus pour assurer la stabilité thermique du disque tout en mettant en valeur les LED RVB embarquées. Le VIPER GAMING VPR400 RGB NVMe SSD est construit avec le dernier contrôleur Innogrit IG5220 Gen4x4 et une mémoire flash 3D NAND de haute qualité. Le VPR400 RGB est disponible dans des capacités de 1 To et 512 Go.







Éclairage RVB



Le SSD NVMe VPR400 RGB est doté d'un éclairage RVB intégré qui peut être entièrement synchronisé avec les autres périphériques RVB de VIPER GAMING grâce au logiciel intelligent VIPER RGB 3.0, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser leurs profils d'éclairage ou de choisir des modèles d'éclairage RVB préprogrammés.



Gestion thermique avancée



Le VIPER VRP400 RGB NVMe SSD est différent des SSD NVMe traditionnels, qui fixent des restrictions de performance qui limitent les vitesses de transfert de données en lecture et en écriture pour maintenir une température de fonctionnement viable. Au lieu de cela, le VIPER VRP400 prend en charge la technologie Thermal Throttling qui utilise un capteur thermique intégré et un micrologiciel pour gérer judicieusement les performances opérationnelles et la température du SSD. Cette technologie permet de prévenir efficacement la surchauffe tout en commandant les meilleures performances dans des conditions dynamiques.



Fiable



Soutenu par la garantie de 5 ans de VIPER GAMING, le VIPER VPR400 RGB NVMe SSD est l'un des meilleurs choix pour les joueurs et les créateurs de contenu vidéo qui ont besoin de vitesses de démarrage ultra rapides et d'un accès instantané aux fichiers pour une productivité supérieure.



Disponibilité



Le VIPER GAMING VPR400 RGB NVMe SSD sera disponible fin juin 2022 chez Amazon, Newegg et d'autres grands détaillants.



